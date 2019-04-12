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Не все фирмы в Чехии готовы брать на работу иностранцев

Не все фирмы в Чехии готовы брать на работу иностранцев

Марина Комарова 546 0
Хотя в Чехии уже много месяцев наблюдается рекордно низкий уровень безработицы и многие компании борются с нехваткой сотрудников, менее половины граждан страны поддерживают трудоустройство иностранцев.
Фото: Jaroslav Soukup, Novinky
Не все фирмы в Чехии готовы брать на работу иностранцев

Это следует из опроса CVVM, который показал, что 41% чехов выступает против трудоустройства иностранцев, 49% его поддерживают, а 10% не имеют мнения по этому поводу.

«Текущая поддержка трудоустройства иностранцев значительно выше, чем в марте 2016 года, когда последний раз проводилось такое исследование», — отмечают в CVVM.

В то время как уровень безработицы в Чехии в последние месяцы рекордно низок, около 3%, две трети респондентов (67%) считают, что занятость иностранцев должна быть сокращена в районах, где это явление более распространено. Например, в Устецком и Моравскосилезском краях в марте уровень безработицы составлял 4,6%.

Около 65% придерживаются мнения, что дешевая рабочая сила из-за рубежа создает риски для трудоустройства чехов. 61% полагает, что иностранцы должны работать только в тех областях и профессиях, которые не представляют интереса для местных жителей. Столько же предпочитают, чтобы работодатели нанимали иностранцев из стран ЕС.

«Опрос показал относительно более высокую поддержку занятости высококвалифицированных иностранных специалистов, менеджеров, квалифицированных рабочих и ремесленников», — сообщают в CVVM .

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Темы
работа Опрос общественного мнения иностранцы безработица Чехия
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