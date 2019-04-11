В туннеле «Бланка» - несколько аварий в обоих направлениях

Ранним утром 11 апреля пять автомобилей столкнулись в туннеле «Бланка» в направлении пражского района Троя. Еще три машины попали в ДТП в туннеле в направлении улицы Паточкова. В Праге затруднено движение транспорта, образуются пробки.

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«Первое сообщение об аварии поступило в 6:45. При столкновении пяти автомобилей были ранены два человека», - сказал пресс-секретарь полиции Ян Рыбански. Информация о втором ДТП поступила после 7 часов утра. В результате столкновения трех автомобилей никто не пострадал.

Полиция устраняет последствия аварий и закрывает въезды в туннель. Ограничения движения транспорта будут действовать примерно до 11 часов утра. Помимо указанных аварий, еще одно ДТП произошло в центре Праги на улице Легерова – здесь легковой автомобиль перевернулся на крышу. На улице Радотинска автомобиль столкнулся с животным, подробности не сообщаются.