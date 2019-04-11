Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.6
USD
22.7
RUB
0.35
UAH
0.85
Энциклопедия Карта Погода
04d 2 °C
В туннеле «Бланка» - несколько аварий в обоих направлениях

В туннеле «Бланка» - несколько аварий в обоих направлениях

Марина Комарова 21 0
Ранним утром 11 апреля пять автомобилей столкнулись в туннеле «Бланка» в направлении пражского района Троя. Еще три машины попали в ДТП в туннеле в направлении улицы Паточкова. В Праге затруднено движение транспорта, образуются пробки.
Фото: Novinky
В туннеле «Бланка» - несколько аварий в обоих направлениях
«Первое сообщение об аварии поступило в 6:45. При столкновении пяти автомобилей были ранены два человека», - сказал пресс-секретарь полиции Ян Рыбански. Информация о втором ДТП поступила после 7 часов утра. В результате столкновения трех автомобилей никто не пострадал. 
 
Полиция устраняет последствия аварий и закрывает въезды в туннель. Ограничения движения транспорта будут действовать примерно до 11 часов утра. Помимо указанных аварий, еще одно ДТП произошло в центре Праги на улице Легерова – здесь легковой автомобиль перевернулся на крышу. На улице Радотинска автомобиль столкнулся с животным, подробности не сообщаются.
 
Источник: novinky.cz
Рассказать всем:
Темы
транспорт пробки Прага авария полиция
Читайте
по теме 
После аварии в Брно специалисты проверяют троллейбусы Škoda 21Tr
10.04.2019 20:05 Общество
После аварии в Брно специалисты проверяют троллейбусы Škoda 21Tr
252 0
RegioJet планирует открыть маршрут между Прагой и украинским городом Мукачево
10.04.2019 09:46 Экономика
RegioJet планирует открыть маршрут между Прагой и украинским городом Мукачево
1468 0
В Праге тестируют новый аккумуляторный троллейбус
27.03.2019 18:01 Общество
В Праге тестируют новый аккумуляторный троллейбус
1398 0
Канатная дорога из Подбабы до Богниц появится в Праге через 5 лет
04.03.2019 08:53 Общество
Канатная дорога из Подбабы до Богниц появится в Праге через 5 лет
1020 0
Последние новости:
10
апреля
После аварии в Брно специалисты проверяют троллейбусы Škoda 21Tr
10.04.2019 20:05 Общество
После аварии в Брно специалисты проверяют троллейбусы Škoda 21Tr
252 0
Сломанный банкомат выдавал купюры в две тысячи крон вместо тысячных
10.04.2019 14:34 Общество
Сломанный банкомат выдавал купюры в две тысячи крон вместо тысячных
960 0
Потребительские цены в Чехии в марте выросли на 3%
10.04.2019 11:14 Экономика
Потребительские цены в Чехии в марте выросли на 3%
358 0
RegioJet планирует открыть маршрут между Прагой и украинским городом Мукачево
10.04.2019 09:46 Экономика
RegioJet планирует открыть маршрут между Прагой и украинским городом Мукачево
1468 0
В Чехии появится четвертый мобильный оператор
10.04.2019 08:21 Экономика
В Чехии появится четвертый мобильный оператор
1048 0
09
апреля
Взрыв прогремел в ратуше в Римаржове
09.04.2019 20:05 Общество
Взрыв прогремел в ратуше в Римаржове
638 0
Чехия отказалась направить в Россию средства на поддержание воинских захоронений
09.04.2019 13:45 Общество
Чехия отказалась направить в Россию средства на поддержание воинских захоронений
1020 0
Потребление пива в Чехии в 2018 году увеличилось
09.04.2019 12:33 Экономика
Потребление пива в Чехии в 2018 году увеличилось
436 0
У 4% чешских детей есть зависимость от компьютерных игр
09.04.2019 11:34 Общество
У 4% чешских детей есть зависимость от компьютерных игр
269 0
В Бескидах поймали медведя, надели ему ошейник и отпустили
09.04.2019 10:15 Общество
В Бескидах поймали медведя, надели ему ошейник и отпустили
479 0


Мобильная версия