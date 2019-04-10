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После аварии в Брно специалисты проверяют троллейбусы Škoda 21Tr

После аварии в Брно специалисты проверяют троллейбусы Škoda 21Tr

Марина Комарова 117 0
Транспортное предприятие Пардубице выводит из эксплуатации троллейбусы Škoda 21tr. Троллейбус этого типа на прошлой неделе столкнулся с трамваем в Брно. В результате ДТП пострадали 40 человек.
После аварии в Брно специалисты проверяют троллейбусы Škoda 21Tr
Вскоре после аварии был обнаружен технический дефект, из-за которого троллейбус резко повернул влево на перекрестке и врезался в трамвай. Теперь троллейбусы Škoda 21tr ждут комплексные технические проверки. 
 
Транспортное предприятие Пардубице эксплуатирует 15 таких транспортных средств, десять из которых уже сняты с маршрутов, а остальные пять проходят проверку технического состояния. «Мы решили провести внеочередные проверки в качестве меры предосторожности», — заявил Томаш Пеликан, директор Пардубицкой транспортной компании.
 
Вскоре после аварии в Брно эксперты заговорили о возможной технической неисправности. Сообщалось, что тот же тип троллейбуса попал в ДТП в начале года на маршруте Шлапанице — Слатина, но тогда он не был на маршруте. 
 
Транспортное предприятие Брно располагает в общей сложности 63 составами Škoda 21tr. «Все наши машины проходят проверки различного уровня, в том числе ежедневные. Для троллейбусов типа 21r мы с прошлой недели проводим проверки с акцентом на ходовую часть», — рассказала Хана Томаштикова, пресс-секретарь предприятия.
 
Источник: ct24.ceskatelevize.cz
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Темы
транспорт Чехия Брно Пардубице
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