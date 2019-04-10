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Сломанный банкомат выдавал купюры в две тысячи крон вместо тысячных

Сломанный банкомат выдавал купюры в две тысячи крон вместо тысячных

Марина Комарова 407 0
Прокуратура в Карловых Варах возбудила уголовное дело в отношении 49-летней женщины, которая обвиняется в мошенничестве. Женщина обнаружила, что один из банкоматов в городе выдает купюры в две тысячи крон, снимая со счета по тысяче. Благодаря этому она необоснованно получила 11 тысяч крон.
Сломанный банкомат выдавал купюры в две тысячи крон вместо тысячных
Обвиняемая, обнаружив дефект банкомата, с помощью своей платежной карты попыталась получить сумму в 30 тысяч крон. Операция не прошла, поскольку банкомат отклонил ее из-за недостаточного остатка на счете.
 
«После этого женщина решила снять меньшую сумму, 11 тысяч крон, в банкнотах номиналом в одну тысячу, но банкомат выдал ей двойную сумму», — рассказала Зузана Тыржова, пресс-секретарь Карловарской региональной полиции.
 
Таким образом, обвиняемая получила 22 тысячи крон, а с ее банковского счета было снято только 11 тысяч. «Она использовала деньги по своему усмотрению и не вернула их даже после запроса и предупреждения от банка, в котором говорилось об ошибке банкомата. За обман женщине грозит двухлетнее тюремное заключение, если она будет признана виновной», — добавила Тыржова.
 
Источник: novinky.cz
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Темы
банкомат Карловы Вары Чехия деньги полиция
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