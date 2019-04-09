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Взрыв прогремел в ратуше в Римаржове

Взрыв прогремел в ратуше в Римаржове

Марина Комарова 193 0
Во вторник вечером в здании муниципального управления в чешском городе Римаржове произошел взрыв. Причина пока неизвестна. По данным полиции, никто не пострадал.
Фото: Miroslav Škoda, ČTK
Взрыв прогремел в ратуше в Римаржове
Взрыв прогремел около пяти часов вечера в ратуше, расположенной на центральной городской площади.
 
«Мы можем подтвердить, что в центре Римаржова произошел взрыв, на место происшествия был вызван полицейский пиротехник, подробности станут известны позже», — сообщила пресс-секретарь полиции Павла Йирошкова.
 
Мэр Римаржова Людек Шимко сообщил чешскому телевидению, что, по неподтвержденной информации, кто-то принес в ратушу взрывное устройство. В результате взрыва повреждены окна на первом этаже здания.
 
Источник: novinky.cz
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Темы
взрыв Чехия
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