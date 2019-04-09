Взрыв прогремел в ратуше в Римаржове

Взрыв прогремел около пяти часов вечера в ратуше, расположенной на центральной городской площади.
«Мы можем подтвердить, что в центре Римаржова произошел взрыв, на место происшествия был вызван полицейский пиротехник, подробности станут известны позже», — сообщила пресс-секретарь полиции Павла Йирошкова.
Мэр Римаржова Людек Шимко сообщил чешскому телевидению, что, по неподтвержденной информации, кто-то принес в ратушу взрывное устройство. В результате взрыва повреждены окна на первом этаже здания.
Источник: novinky.cz