В Бескидах поймали медведя, надели ему ошейник и отпустили

Медведя, которого в последние недели видели в горах Бескиды в Чехии, наконец удалось поймать. Как заявили представители Агентства по охране природы, животное снова отпустили на волю, оснастив телеметрическим ошейником.

Агентство по охране природы в сотрудничестве с Университетом Менделя в Брно хочет выяснить, по каким маршрутам перемещается животное и каковы его привычки. Медведь не представляет опасности для населения и регулярно возвращается в горы, поэтому нет причин не оставлять его в природе, отметили в агентстве.

«В поле были установлены четыре специальные клетки с рыбой, кукурузой и яблоками. Примерно через две недели медведь залез в клетку, мы вызвали ветеринара, чтобы усыпить животное, надели телеметрический ошейник и чип. Сегодня утром медведя выпустили в том же месте», — рассказал Франтишек Яскула из Агентства по охране природы.

По словам зоологов, медведь весит 106 килограммов, а его высота в холке — 87 сантиметров. Телеметрический ошейник может функционировать около двух лет, данные о местоположении записываются каждые два часа.

«Сейчас мы будем наблюдать за медведями, а данные для нас проанализируют эксперты из университета Менделя в Брно. Мы просим местных жителей и туристов не пытаться встретиться с медведями, не приближаться к ним и в то же время не оставлять мусор и остатки пищи в окрестностях населенных пунктов, чтобы не привлекать животных», — отметил Франтишек Яскула.

Источник: novinky.cz