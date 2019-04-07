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Около 1 млн чехов употребляют наркотики или сильнодействующие препараты

Около 1 млн чехов употребляют наркотики или сильнодействующие препараты

Марина Комарова 1 0
Борьба государства с употреблением наркотиков в Чехии терпит неудачу. По данным статистики, число наркоманов с 2008 года, когда оно составляло 32,5 тыс., выросло до 47,8 тыс. в 2017 году. Еще около 125 тыс. человек курят марихуану.
Около 1 млн чехов употребляют наркотики или сильнодействующие препараты
Седативными и снотворными лекарствами в стране злоупотребляют около 900 000 человек, поэтому можно сказать, что около 1 млн жителей Чехии имеют проблемы с наркотиками или сильнодействующими препаратами. Наибольшее количество наркоманов в Праге (16 600), в регионе Усти-над-Лабем (6 700) и Моравскосилезском крае (4 100).
 
Из седативных и снотворных лекарственных средств наиболее популярен Neurol или Stilnox, а также их аналоги. Первым злоупотребляют около 270 000 человек, а вторым - 190 000 человек. 
 
Правительственный совет на прошлой неделе утвердил Национальную стратегию по предотвращению и сокращению ущерба от наркомании на ближайшие восемь лет. Премьер-министр Андрей Бабиш назвал борьбу с наркотиками приоритетной задачей. «Будучи первым премьер-министром, я посетил Drop In на Вацлавской площади, где помогают наркоманам и их семьям. Я был в центре для матерей, которые избавились от наркозависимости. Часто это действительно кошмарные жизненные истории. Я гарантировал, что наше правительство будет инвестировать не только в профилактику, но и в смягчение последствий употребления наркотиков», - написал он в Facebook.
 
Источник: novinky.cz
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Темы
лекарства Чехия наркотики наркомания
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