Вместо солнца на выходных Чехию ожидают похолодание и дождь

Если в пятницу температура воздуха достигала рекордных 20 градусов тепла, то в субботу в Чехии ожидается похолодание и временами дождь.

Об этом сообщает Чешский гидрометеорологический институт. Уже в пятницу вечером будет наблюдаться переменная облачность, в некоторых районах пройдет дождь. Самые низкие ночные температуры составят +3...+7°C.

В субботу будет облачно, возможны дожди. Днем будет не более 11-15 градусов тепла. В воскресенье также ожидается облачная погода, пройдут дожди. Самые низкие ночные температуры упадут до +1...+5°С, самые высокие дневные сохранятся на уровне +11...+15°C. В понедельник будет облачно и дождливо. Наиболее высокие дневные температуры составят +12...+16°C.