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Вместо солнца на выходных Чехию ожидают похолодание и дождь

Вместо солнца на выходных Чехию ожидают похолодание и дождь

Марина Комарова 1097 0
Если в пятницу температура воздуха достигала рекордных 20 градусов тепла, то в субботу в Чехии ожидается похолодание и временами дождь.
Вместо солнца на выходных Чехию ожидают похолодание и дождь
Об этом сообщает Чешский гидрометеорологический институт. Уже в пятницу вечером будет наблюдаться переменная облачность, в некоторых районах пройдет дождь. Самые низкие ночные температуры составят +3...+7°C.
 
В субботу будет облачно, возможны дожди. Днем будет не более 11-15 градусов тепла. В воскресенье также ожидается облачная погода, пройдут дожди. Самые низкие ночные температуры упадут до +1...+5°С, самые высокие дневные сохранятся на уровне +11...+15°C. В понедельник будет облачно и дождливо. Наиболее высокие дневные температуры составят +12...+16°C.
 
Источник: eurozpravy.cz
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