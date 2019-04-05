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Движение по автомагистрали D1 было остановлено из-за упавших деревьев

Движение по автомагистрали D1 было остановлено из-за упавших деревьев

Марина Комарова 304 0
В ночь на 5 апреля участок автомагистрали D1 между 119-м и 134-м километрами в направлении города Брно был закрыт. Шоссе перекрыли по просьбе пожарных после того, как в четверг днем из-за сильного ветра на дорогу упали деревья.
Фото: Shutterstock
Движение по автомагистрали D1 было остановлено из-за упавших деревьев

Сначала препятствия убрали пожарные, и шоссе снова было открыто для движения. Однако вечером, когда вновь подул сильный ветер, решено было закрыть проезд по автомагистрали до утра пятницы из-за угрозы падения деревьев. В 7:40 движение возобновилось, однако в час пик на магистрали образовались пробки.

Перед открытием шоссе деревья должны были срубить, а упавшие стволы убрать с дороги, что по соображениям безопасности невозможно сделать в ночное время. Уборка началась только после шести утра. 

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
Автомобили Брно Чехия
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