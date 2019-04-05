Движение по автомагистрали D1 было остановлено из-за упавших деревьев

В ночь на 5 апреля участок автомагистрали D1 между 119-м и 134-м километрами в направлении города Брно был закрыт. Шоссе перекрыли по просьбе пожарных после того, как в четверг днем из-за сильного ветра на дорогу упали деревья.

Фото: Shutterstock

Сначала препятствия убрали пожарные, и шоссе снова было открыто для движения. Однако вечером, когда вновь подул сильный ветер, решено было закрыть проезд по автомагистрали до утра пятницы из-за угрозы падения деревьев. В 7:40 движение возобновилось, однако в час пик на магистрали образовались пробки.

Перед открытием шоссе деревья должны были срубить, а упавшие стволы убрать с дороги, что по соображениям безопасности невозможно сделать в ночное время. Уборка началась только после шести утра.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz