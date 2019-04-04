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Полиция в апреле будет строго следить за превышением скорости

Полиция в апреле будет строго следить за превышением скорости

Марина Комарова 989 0
В среду более 2 300 водителей — треть от всех проверенных — нарушили скоростной режим, хотя полиция заранее объявила участки, на которых 3 апреля радары и стражи правопорядка будут измерять скорость.
Полиция в апреле будет строго следить за превышением скорости
Свыше 200 водителей были остановлены из-за неудовлетворительного технического состояния автомобилей или управления транспортным средством без пристегнутых ремней безопасности. Еще 27 находились в состоянии алкогольного опьянения.
 
«Более 800 полицейских были направлены для проверки почти 7,5 тысячи автомобилей в течение дня», — рассказала пресс-секретарь полиции Хана Рубашова. В общей сложности полиция зарегистрировала во время мероприятия 3193 нарушения правил дорожного движения.
 
«Для нас это стало неожиданностью. Было известно, в каких местах мы организуем патрулирование, однако количество нарушений оказалось высоким», — сказал глава дорожной полиции Чехии Томаш Лерх. Где будет измеряться скорость, полиция определяла на основе опроса, в котором участвовали сами водители, голосовавшие за наиболее опасные участки.
 
Как отметил Томаш Лерх, мероприятия по контролю безопасности дорожного движения продолжатся. Сотрудники полиции снова выйдут на дороги на Пасху. 
 
В первом квартале ситуация на дорогах ухудшилась. В марте 2019 года в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 35 человек — на семь больше, чем годом ранее. С начала года в результате ДТП пострадали 89 человек. Наиболее распространенная причина аварий со смертельным исходом — превышение скорости.
 
Источник: ct24.ceskatelevize.cz
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Темы
Автомобили Чехия полиция
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