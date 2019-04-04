Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.68
USD
22.86
RUB
0.35
UAH
0.85
Энциклопедия Карта Погода
01n 6 °C
Умер режиссер Георгий Данелия

Умер режиссер Георгий Данелия

Марина Комарова 435 0
В Москве 4 апреля на 89-м году жизни скончался Георгий Данелия, сообщает Союз кинематографистов России. Причины пока не уточняются.
Фото: ТАСС
Умер режиссер Георгий Данелия

В феврале режиссера госпитализировали с воспалением легких, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

Георгий Данелия в 1955 году окончил Московский архитектурный институт, в 1958 году — режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров (мастерская М.И.Ромма). С 1959 года — режиссер-постановщик киностудии «Мосфильм».

В 1965-1969 годах — художественный руководитель Экспериментального творческого объединения при киностудии «Мосфильм», в 1975-1987 годах — художественный руководитель Экспериментального объединения комедийных и музыкальных фильмов, с 1987 года — художественный руководитель киностудии «Ритм».

Георгий Данелия снял фильмы «Тоже люди», «Сережа», «Путь к причалу», «Я шагаю по Москве», «Тридцать три», «Не горюй!», «Совсем пропащий», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», «Слезы капали», «Кин-дза-дза», «Паспорт», «Настя», «Орел и решка», «Фортуна», «Ку! Кин-дза-дза». Он является автором книг «Безбилетный пассажир», «Тостуемый пьет до дна», «Чито-грито», «Джентльмены удачи и другие киносценарии», «Не горюй!», «Кот ушел, а улыбка осталась», «Кошмар на цыпочках».

Рассказать всем:
Темы
кинорежиссёры Россия
Читайте
по теме 
Умер актер Алексей Булдаков
03.04.2019 13:34 Общество
Умер актер Алексей Булдаков
1754 0
В Праге открыли кинотеатр на воде
25.02.2019 08:17 Культура
В Праге открыли кинотеатр на воде
1641 0
Умер режиссер фильма «Три орешка для Золушки»
07.02.2019 08:39 Культура
Умер режиссер фильма «Три орешка для Золушки»
820 0
Лучшим чешским фильмом 2018 года, по мнению кинокритиков, стал «Ян Палах»
03.02.2019 22:20 Общество
Лучшим чешским фильмом 2018 года, по мнению кинокритиков, стал «Ян Палах»
981 0
Последние новости:
06
апреля
Smartwings летом уменьшит количество полетов на 8% из-за Boeing 737 MAX
06.04.2019 11:27 Экономика
Smartwings летом уменьшит количество полетов на 8% из-за Boeing 737 MAX
316 0
05
апреля
Вместо солнца на выходных Чехию ожидают похолодание и дождь
05.04.2019 14:31 Общество
Вместо солнца на выходных Чехию ожидают похолодание и дождь
1097 0
Каждый пятый россиянин хочет эмигрировать
05.04.2019 11:54 Общество
Каждый пятый россиянин хочет эмигрировать
775 0
В летний лагерь ребенка лучше записать до конца апреля
05.04.2019 11:11 Общество
В летний лагерь ребенка лучше записать до конца апреля
313 0
Движение по автомагистрали D1 было остановлено из-за упавших деревьев
05.04.2019 09:59 Общество
Движение по автомагистрали D1 было остановлено из-за упавших деревьев
304 0
04
апреля
Полиция в апреле будет строго следить за превышением скорости
04.04.2019 16:03 Общество
Полиция в апреле будет строго следить за превышением скорости
989 0
Чешских туристок в кроссовках сняли с австрийской горы с помощью вертолета
04.04.2019 12:40 Общество
Чешских туристок в кроссовках сняли с австрийской горы с помощью вертолета
1079 0
Пасху в Чехии будут отмечать 21 апреля
04.04.2019 10:08 Культура
Пасху в Чехии будут отмечать 21 апреля
1132 0
Продажи новых легковых автомобилей в Чехии снизились
04.04.2019 09:28 Экономика
Продажи новых легковых автомобилей в Чехии снизились
528 0
Чешские ученые нашли в Египте разграбленные гробницы времен первых фараонов
04.04.2019 08:31 Культура
Чешские ученые нашли в Египте разграбленные гробницы времен первых фараонов
472 0


Мобильная версия