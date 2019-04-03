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Станции линии метро D украсят художники

Станции линии метро D украсят художники

Марина Комарова 1023 0
Прага подготовит проекты художественных решений для каждой станции новой линии метро D от «Панкраца» до «Писнице». Потом комиссия выберет из них победителей, заявил журналистам заместитель мэра Адам Шейнхерр.
Станции линии метро D украсят художники

Мероприятие пройдет под эгидой Национальной галереи в Праге, руководить тендером будет архитектор Давид Вавра. Стоимость проекта составит до 10 млн крон.
 
Строительство новой линии метро обеспечивает Транспортное предприятие Праги (DPP), которое в этом году собирается начать геологические изыскания на Панкраце. Маршрут призван снять часть нагрузки с линии C.
 
Кардинально менять первоначальные проекты станций на планируется. По словам Шейнхерра, художники займутся оформлением отдельных частей остановок. Все станции маршрута получат объединяющий элемент, какой — пока не сообщается. Рассматривать поступившие от художников предложения будет компания Metroprojekt. После разработки оформительских решений комиссия выберет лучшие для каждой станции, которые затем будут включены в проектную документацию.
 
Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
метро Прага архитектура художник
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