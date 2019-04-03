Нотариусами в Чехии смогут работать иностранцы

С начала апреля граждане Европейского Союза смогут подать заявку на включение их в список нотариусов-стажеров. Министр юстиции Чехии Ян Кнежинек не ожидает большого количества иностранных заявителей.

Европейский суд пришел к выводу, что условие о наличии чешского гражданства при выполнении работы нотариуса противоречит законодательству ЕС. При этом иностранец, желающий заниматься такой деятельностью, должен иметь высшее образование в области чешского права и знать чешский язык. Новые правила вступили в силу 1 апреля.

Количество нотариусов устанавливается законом. Кандидатам приходится ждать, пока освободится вакансия, и потом они могут записаться на тендер. «Таким образом, не будет ситуации, когда иностранные нотариусы смогут открывать свои собственные нотариальные конторы в Чешской Республике», — говорит президент Нотариальной палаты Чехии Радим Нойбауер.

Другая ситуация — с нотариусами-стажерами, которые под руководством специалиста получают необходимый опыт. Им достаточно иметь высшее юридическое образование и договор о трудоустройстве у действующего нотариуса. Условие чешского гражданства также отменено для обучающихся. Теперь они могут подать заявку на зачисление в список стажеров уже сейчас.

Доцент кафедры гражданского права на юридическом факультете Карлова университета Алена Мацкова говорит: «Я не ожидаю каких-либо кардинальных изменений. Это связано с тем, что кандидат должен соответствовать ряду условий. Среди прочего — высшее юридическое образование, стажировка и успешное прохождение нотариального экзамена».

Источник: ct24.ceskatelevize.cz