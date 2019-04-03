Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.68
USD
22.86
RUB
0.35
UAH
0.85
Энциклопедия Карта Погода
01n 6 °C
Нотариусами в Чехии смогут работать иностранцы

Нотариусами в Чехии смогут работать иностранцы

Марина Комарова 845 0
С начала апреля граждане Европейского Союза смогут подать заявку на включение их в список нотариусов-стажеров. Министр юстиции Чехии Ян Кнежинек не ожидает большого количества иностранных заявителей.
Нотариусами в Чехии смогут работать иностранцы

Европейский суд пришел к выводу, что условие о наличии чешского гражданства при выполнении работы нотариуса противоречит законодательству ЕС. При этом иностранец, желающий заниматься такой деятельностью, должен иметь высшее образование в области чешского права и знать чешский язык. Новые правила вступили в силу 1 апреля. 

Количество нотариусов устанавливается законом. Кандидатам приходится ждать, пока освободится вакансия, и потом они могут записаться на тендер. «Таким образом, не будет ситуации, когда иностранные нотариусы смогут открывать свои собственные нотариальные конторы в Чешской Республике», — говорит президент Нотариальной палаты Чехии Радим Нойбауер.

Другая ситуация — с нотариусами-стажерами, которые под руководством специалиста получают необходимый опыт. Им достаточно иметь высшее юридическое образование и договор о трудоустройстве у действующего нотариуса. Условие чешского гражданства также отменено для обучающихся. Теперь они могут подать заявку на зачисление в список стажеров уже сейчас.

Доцент кафедры гражданского права на юридическом факультете Карлова университета Алена Мацкова говорит: «Я не ожидаю каких-либо кардинальных изменений. Это связано с тем, что кандидат должен соответствовать ряду условий. Среди прочего — высшее юридическое образование, стажировка и успешное прохождение нотариального экзамена».

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

Рассказать всем:
Темы
Европа Евросоюз Чехия иностранцы
Читайте
по теме 
Каждый пятый россиянин хочет эмигрировать
05.04.2019 11:54 Общество
Каждый пятый россиянин хочет эмигрировать
775 0
Ян Ларионов: «Хорошо то, что вызывает чувство радости и спокойствия. Плохо — с точностью до наоборот»
04.04.2019 17:15 Интервью
Ян Ларионов: «Хорошо то, что вызывает чувство радости и спокойствия. Плохо — с точностью до наоборот»
825 0
Чехи стали есть более здоровую пищу
30.03.2019 10:18 Общество
Чехи стали есть более здоровую пищу
2430 0
Европарламент одобрил новый закон об авторском праве
27.03.2019 13:03 Политика
Европарламент одобрил новый закон об авторском праве
1169 0
Последние новости:
06
апреля
Smartwings летом уменьшит количество полетов на 8% из-за Boeing 737 MAX
06.04.2019 11:27 Экономика
Smartwings летом уменьшит количество полетов на 8% из-за Boeing 737 MAX
316 0
05
апреля
Вместо солнца на выходных Чехию ожидают похолодание и дождь
05.04.2019 14:31 Общество
Вместо солнца на выходных Чехию ожидают похолодание и дождь
1097 0
Каждый пятый россиянин хочет эмигрировать
05.04.2019 11:54 Общество
Каждый пятый россиянин хочет эмигрировать
775 0
В летний лагерь ребенка лучше записать до конца апреля
05.04.2019 11:11 Общество
В летний лагерь ребенка лучше записать до конца апреля
313 0
Движение по автомагистрали D1 было остановлено из-за упавших деревьев
05.04.2019 09:59 Общество
Движение по автомагистрали D1 было остановлено из-за упавших деревьев
304 0
04
апреля
Полиция в апреле будет строго следить за превышением скорости
04.04.2019 16:03 Общество
Полиция в апреле будет строго следить за превышением скорости
989 0
Умер режиссер Георгий Данелия
04.04.2019 14:06 Общество
Умер режиссер Георгий Данелия
435 0
Чешских туристок в кроссовках сняли с австрийской горы с помощью вертолета
04.04.2019 12:40 Общество
Чешских туристок в кроссовках сняли с австрийской горы с помощью вертолета
1079 0
Пасху в Чехии будут отмечать 21 апреля
04.04.2019 10:08 Культура
Пасху в Чехии будут отмечать 21 апреля
1132 0
Продажи новых легковых автомобилей в Чехии снизились
04.04.2019 09:28 Экономика
Продажи новых легковых автомобилей в Чехии снизились
528 0


Мобильная версия