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В Чехии можно будет обмениваться вторичным сырьем

В Чехии можно будет обмениваться вторичным сырьем

Марина Комарова 802 0
Основатель интернет-площадки Cyrkl по обмену вторсырьем Кирил Клепек планирует помочь муниципалитетам и предприятиям использовать то, что они считают отходами.
Фото: ČTK
В Чехии можно будет обмениваться вторичным сырьем

«Это платформа, на которой муниципалитеты и компании могут предлагать или приобретать вторичное сырье, — объясняет Клепек, добавляя, что отходы от строительства и сноса не являются мусором. Они имеют свою ценность и могут быть использованы повторно или переработаны. В настоящее время на платформе Cyrkl предлагают щебень и гравий, а также использованный и раздробленный пластик.

«Есть компании, которые используют пластик, например, для изготовления скамеек, у которых более длительный срок службы, чем у обычной древесины. Другая компания производит кормушки для птиц», — говорит он. 

По его словам, закон об отходах довольно расплывчатый, поэтому компании часто не знают, что могут требовать плату за оставшийся после стройки материал. Для утилизации отходов необходимо обращаться в специальные компании, однако не всегда понятно, как отличить отходы от вторсырься. По словам Клепека, если остатки безопасны и на них удается найти покупателя, то это ценное вторичное сырье.
 
Закон определяет отходы как «любую движимую вещь, которую человек выбрасывает или планирует выбросить». Тем не менее закон также гласит, что отходы перестают быть таковыми, если на них есть спрос на рынке. На практике задача Cyrkl состоит в том, чтобы научить компании и муниципалитеты не рассматривать любые остатки материалов и продуктов как отходы, подлежащие захоронению. 

«Я верю, что наша платформа создаст прозрачные цены на материалы. Мы сможем сказать, что тонна пластика HDPE стоит пять тысяч крон, и поэтому компании начнут больше думать о материале, который они могут продать», — говорит Клепек.

За продажу через Cyrkl или публикацию предложения не взимается плата. «Наша цель — создать что-то вроде Uber, но для материалов», — объясняет основатель компании. Он добавляет: цель в том, чтобы увидеть в режиме реального времени, где материал доступен и где он необходим. Это позволит сократить количество свалок. «Свалки — это пережиток прошлого с огромным экологическими и финансовыми последствиями», — говорит он. 

Источник: zpravy.aktualne.cz

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мусор Чехия интернет
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