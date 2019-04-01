В Брно 25 человек пострадали при лобовом столкновении троллейбуса с трамваем

Трамвай и троллейбус столкнулись в Брно. По словам спасателей, около 25 человек получили ранения.

«Это массовое ДТП, медицинские работники оказывают помощь раненым», — заявил пресс-секретарь противопожарной службы Ярослав Микошка, добавив, что некоторых пассажиров пришлось вызволять спасателям.

По предварительным данным, авария произошла 1 апреля после половины третьего на перекрестке улиц Масна и Крженова. Точное количество пострадавших и их состояние пока неизвестны. Служба скорой помощи сообщила о 25 раненых, некоторые из них получили тяжелые травмы.

По уточненным данным, троллейбус №33 столкнулся с трамваем, который ехал без пассажиров. Ущерб оценен в более чем 1 млн крон. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Источник: novinky.cz