В Евросоюзе запретят использовать пластиковые вилки и тарелки

Одноразовые пластиковые тарелки, вилки, ложки и трубочки для напитков будут запрещены в странах ЕС с 2021 года. Соответствующий закон одобрили депутаты Европарламента.

Из-за низкой скорости разложения пластик накапливается в морях, океанах и на пляжах. В соответствии с новой мерой, как указано на сайте Европарламента, на территории Евросоюза уже через два года нельзя будет пользоваться одноразовыми тарелками, вилками, ножами, ложками и палочками для еды. Также под запрет попадут пластиковые соломинки для напитков, ватные палочки, оксоразлагаемые пищевые контейнеры и пенополистирольные стаканчики.

Вместе с этим, согласно документу, к 2029 году страны ЕС должны будут обеспечить 90-процентный уровень сбора использованных пластиковых бутылок. К 2025 году не менее 25% таких бутылок должны будут производиться из переработанного материала, к 2030 году — 30%.

Кроме того, соглашение с министрами стран-участниц, которое предполагает принятый закон, усилит применение принципа «платит загрязнитель», подчеркнули в Европарламенте. Подобные меры призваны повысить ответственность производителей. В частности, сборы за утерянные в море сети будут платить не рыбаки, а производители. В ведомстве отметили, что изготовители также будут обязаны маркировать сигареты с пластиковыми фильтрами, одноразовые стаканчики или упаковки влажных салфеток этикетками с предупреждением о негативном воздействии этих товаров на окружающую среду.

Запретить пластиковые тарелки и вилки Еврокомиссия предложила еще весной прошлого года. Подобная инициатива вошла в комплекс мер по борьбе с загрязнением мирового океана. Со злоупотреблением пластиком борется не только Евросоюз. В сентябре прошлого года ограничить использование в ресторанах пластиковых соломинок решили в американском штате Калифорния. Мера должна была вступить в силу в 2019 году.

Источник: РБК