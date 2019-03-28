Два пражских ресторана вновь получили звезду Мишлен

Наивысшего знака отличия среди рестораторов снова удостоены La Degustation Bohême Bourgeoise и Field.

Об этом говорится в пресс-релизе гастрономического справочника Michelin по Европе за 2019 год. Список пражских ресторанов, которые оценивали представители компании, в этом году сократился с 33 до 31. В него попали три новых заведения (Benjamin, Levitate и Salabka), а пять были исключены.

Символ Bib Gourmand, отмечающий хорошее качество по доступной цене, был присвоен четырем пражским ресторанам (Divinis, Eska, Na Kopci и Sansho), в прошлом году его обладателей было шесть.

«Уже само присутствие ресторана в справочнике Мишлен «Главные города Европы» — огромный успех для его владельцев, поваров и прочего персонала», — говорится в пресс-релизе. Эксперты напоминают, что критики Мишлен, посещающие заведения, всегда сохраняют анонимность, чтобы обеспечить объективность оценки.

Впервые в истории Прага завоевала звезду Мишлен в 2008 году. Тогда эту награду получил ресторан Allegro в отеле Four Seasons.