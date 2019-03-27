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За прошлый год чешская версия портала Sputnik нарастила свою аудиторию на 20 процентов

За прошлый год чешская версия портала Sputnik нарастила свою аудиторию на 20 процентов

Марина Комарова 860 0
К сегодняшнему дню число уникальных посетителей достигло 50 тысяч в сутки. Эти цифры озвучила шеф-редактор чешской редакции Sputnik Софья Ованесова на презентации проекта, устроенной в Российском центре науки и культуры в Праге.
За прошлый год чешская версия портала Sputnik нарастила свою аудиторию на 20 процентов

Sputnik был основан в Москве в 2014 году и входит в государственную медиагруппу «Россия сегодня». В настоящее время новостное агентство Sputnik — это мультимедийные сайты более чем на 30 языках, исследовательские проекты и опросы «Sputnik. Мнения» (совместно с ведущими международными компаниями по изучению общественного мнения), радиовещание на русском, английском и французском более чем в 90 городах мира, а также в интернете. Агентство имеет региональные представительства и бюро в разных странах, в том числе в США, Египте, Китае, Великобритании, Уругвае, Киргизии.

В Чехии, как рассказала Ованесова, Sputnik появился четыре года назад. Физически редакции здесь нет, но есть корреспонденты («одномоментно десять человек»). Шеф-редактор предложила сотрудничество всем заинтересованным чешским журналистам, оставив свою электронную почту и московский мобильный телефон. Она посетовала, что многие в Чехии воспринимают Sputnik как «рупор Кремля» (хотя, по ее словам, никто на информационную политику портала оттуда не влияет) и местные политики и общественные деятели отказываются давать интервью его представителям.

Руководитель управления корпоративных коммуникаций «России сегодня» Анна Старкова в свою очередь напомнила, что после того, как французский президент Эммануэль Макрон назвал телеканал Russia Today и Sputnik органами пропаганды и отлучил их от Елисейского дворца, Sputnik вошел во Франции в тройку самых популярных иностранных СМИ, опередив CNN. Отвечая на вопрос корреспондента 420on.cz, считает ли себя Sputnik преемником Агентства печати «Новости» (созданного в СССР для пропаганды на зарубежную аудиторию — прим. ред.), Старкова выразилась в том смысле, что она и ее коллеги чтут своих предшественников.

Sputnik также является преемником радиостанции «Голос России», которая осуществляла вещание на зарубежные страны в 1929-2014 годах.

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Темы
сми Прага Россия Чехия
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