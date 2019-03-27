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Чешская торговая инспекция выявила 13 случаев дискриминации потребителей

Чешская торговая инспекция выявила 13 случаев дискриминации потребителей

Марина Комарова 1408 0
В 2018 году Чешская торговая инспекция (ČOI) провела 494 проверки, направленные на выявление дискриминации потребителей по национальности, возрасту и другим признакам. В 13 случаях (2,6%) было установлено нарушение закона (на 6 случаев дискриминации больше, чем в 2017 году).
Чешская торговая инспекция выявила 13 случаев дискриминации потребителей

В том числе два случая выявлено в Праге, семь — в Устецком и Либерецком краях, два — в Оломоуцком и Моравскосилезском краях. В частности, в шести случаях предприятия продавали иностранцам товары или услуги по ценам, которые отличались от цен для чешских граждан. Еще одному иностранцу было отказано в аренде квартиры по причине того, что он не является гражданином Чехии. По шести фактам дискриминации инспекция наложила на нарушителей штрафы на общую сумму 210 тысяч крон. По остальным административным делам штрафы пока не выписаны.

Источник: ČOI

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Темы
дискриминация иностранцы Торговая инспекция Чехия
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