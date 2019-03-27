Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.68
USD
22.86
RUB
0.35
UAH
0.85
Энциклопедия Карта Погода
01n 6 °C
Напавший на теннисистку Квитову мужчина получил 8 лет тюрьмы

Напавший на теннисистку Квитову мужчина получил 8 лет тюрьмы

Марина Комарова 743 0
Окружной суд в Брно вынес приговор в отношении Радима Жондры, который в декабре 2016 года с ножом напал на чешскую теннисистку Петру Квитову. Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы.
Фото: AP Photo/Kin Cheung
Напавший на теннисистку Квитову мужчина получил 8 лет тюрьмы

Жондра проник в квартиру Квитовой в городе Простеев под предлогом того, что будет ремонтировать котел. Спортсменка впустила мужчину домой, и он напал на нее, приставив нож к горлу. Квитова оказала сопротивление и в ходе борьбы серьезно порезала руки. Нападавший покинул квартиру после того, как теннисистка дала ему 10 тысяч крон.

Радим Жондра отказался признать свою вину. Петра Квитова после нападения перенесла серьезную операцию и смогла выйти на корт только спустя полгода.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

Рассказать всем:
Темы
теннис Петра Квитова суды
Читайте
по теме 
Петра Квитова не смогла взять свой третий Большой шлем
26.01.2019 12:14 Спорт
Петра Квитова не смогла взять свой третий Большой шлем
735 0
В Праге стартовал новейший Кубок Лейвера с мировыми звездами тенниса
22.09.2017 15:44 Спорт
В Праге стартовал новейший Кубок Лейвера с мировыми звездами тенниса
3523 0
Неизвестный напал на знаменитую чешскую теннисистку Квитову в ее квартире
20.12.2016 16:02 Спорт
Неизвестный напал на знаменитую чешскую теннисистку Квитову в ее квартире
3131 0
Теннисистка Петра Квитова принесла Чехии бронзу на Олимпиаде в Рио
14.08.2016 11:16 Спорт
Теннисистка Петра Квитова принесла Чехии бронзу на Олимпиаде в Рио
2377 0
Последние новости:
06
апреля
Smartwings летом уменьшит количество полетов на 8% из-за Boeing 737 MAX
06.04.2019 11:27 Экономика
Smartwings летом уменьшит количество полетов на 8% из-за Boeing 737 MAX
316 0
05
апреля
Вместо солнца на выходных Чехию ожидают похолодание и дождь
05.04.2019 14:31 Общество
Вместо солнца на выходных Чехию ожидают похолодание и дождь
1097 0
Каждый пятый россиянин хочет эмигрировать
05.04.2019 11:54 Общество
Каждый пятый россиянин хочет эмигрировать
775 0
В летний лагерь ребенка лучше записать до конца апреля
05.04.2019 11:11 Общество
В летний лагерь ребенка лучше записать до конца апреля
313 0
Движение по автомагистрали D1 было остановлено из-за упавших деревьев
05.04.2019 09:59 Общество
Движение по автомагистрали D1 было остановлено из-за упавших деревьев
304 0
04
апреля
Полиция в апреле будет строго следить за превышением скорости
04.04.2019 16:03 Общество
Полиция в апреле будет строго следить за превышением скорости
989 0
Умер режиссер Георгий Данелия
04.04.2019 14:06 Общество
Умер режиссер Георгий Данелия
435 0
Чешских туристок в кроссовках сняли с австрийской горы с помощью вертолета
04.04.2019 12:40 Общество
Чешских туристок в кроссовках сняли с австрийской горы с помощью вертолета
1079 0
Пасху в Чехии будут отмечать 21 апреля
04.04.2019 10:08 Культура
Пасху в Чехии будут отмечать 21 апреля
1132 0
Продажи новых легковых автомобилей в Чехии снизились
04.04.2019 09:28 Экономика
Продажи новых легковых автомобилей в Чехии снизились
528 0


Мобильная версия