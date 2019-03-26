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В Праге выявляют все больше случаев домашнего насилия

В Праге выявляют все больше случаев домашнего насилия

Марина Комарова 1162 0
Количество выявленных случаев домашнего насилия в Праге увеличилось по сравнению с прошлым годом. В январе и феврале от насилия пострадал 31 человек, что на восемь больше, чем за два месяца 2018 года.
В Праге выявляют все больше случаев домашнего насилия

«Как правило, за помощью к специалистам кризисного центра обращаются женщины, за январь и февраль зарегистрировано 127 таких обращений. Кроме того, в 9 случаях в центр обращались мужчины и в трех случаях — несовершеннолетние в возрасте от 16 до 17 лет. Именно дети в большинстве случаев присутствуют при конфликтных ситуациях: в этом году 42 ребенка стали свидетелями домашних конфликтов», — рассказал Томаш Ян, директор Центра социальных служб.

Кризисный центр предоставляет своим клиентам юридическую помощь, в частности при составлении исков о выселении из квартиры, консультирует по временным мерам защиты от насилия в семье, действиям при разводе и др. «В юридической сфере мы оказали помощь клиентам почти в 50 случаях», — отметил Ян.

Хотя большинство случаев домашнего насилия происходит между супругами или партнерами, взрослые дети все чаще проявляют агрессию, вымещая свой гнев и неудачи в личной жизни на родителях. Такой случай имел место в этом году, когда испуганная и избитая мать взрослого сына обратилась в центр. Выяснилось, что сын в течение полугода подвергал мать психологическому и физическому насилию, угрожал ей физическим уничтожением, а при последнем нападении разгромил всю квартиру. Следуя советам сотрудников центра, пострадавшая написала заявление в полицию и обратилась в медучреждение, чтобы зафиксировать травмы.

Пражане могут получить консультацию по вопросам домашнего насилия, обратившись в кризисный центр по телефонам 281 911 883 или 734 510 282. Сотрудники будут рады помочь и дать совет, как вести себя в конкретной ситуации.

Источник: praha.eu

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Темы
насилие Прага дети
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