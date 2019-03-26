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Родители, чьи дети серьезно пострадали или умерли после прививки, получат право на компенсацию

Родители, чьи дети серьезно пострадали или умерли после прививки, получат право на компенсацию

Марина Комарова 2020 0
Государство может возместить ущерб родителям, дети которых в результате обязательной вакцинации умерли и получили серьезный вред здоровью. Законопроект был одобрен кабинетом министров Чехии.
Родители, чьи дети серьезно пострадали или умерли после прививки, получат право на компенсацию

Министр здравоохранения Адам Войтех заявил, что это единичные случаи: в год, по данным врачей, их не больше пяти. Размер компенсации ущерба в результате обязательной вакцинации будет регулироваться Гражданским кодексом. В случае признания претензии обоснованной и притом, что врач или производитель вакцины не допустили ошибку, Минздрав выплатит пострадавшей стороне деньги.

«У нас есть очень пессимистичный вариант, который насчитывает около 100 млн крон для возмещения возможного ущерба, я считаю, что это максимум. Сегодня мы не можем сказать, сколько таких дел; по мнению экспертов, это единичные случаи», — сказал Войтех.

Государство окажет финансовую помощь тем, кто пострадал от прививки, потому что в соответствии с действующим законодательством вакцинация обязательна как средство создания коллективного иммунитета у населения Чехии и эффективная профилактика распространения инфекционных заболеваний, говорится в проекте закона.

«Медицинские исследования свидетельствуют о том, что определенные случаи, такие как анафилактический шок, энцефалопатия, хронический артрит, возникающие в какое-то время после вакцинации, весьма вероятны из-за реакции организма на введение конкретной вакцины», — следует из документа, 

Условием получения компенсации является заявление, поданное в министерство в течение трех лет с даты причинения ущерба. Если государство не возместит ущерб заявителю в срок до шести месяцев, потерпевший имеет право обратиться в суд в течение четырех лет. 

В Чешской Республике детей в обязательном порядке вакцинируют от девяти заболеваний.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
прививки Чехия законопроект компенсация дети
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