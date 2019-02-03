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Лучшим чешским фильмом 2018 года, по мнению кинокритиков, стал «Ян Палах»

Лучшим чешским фильмом 2018 года, по мнению кинокритиков, стал «Ян Палах»

Илья Кириллов 1 0
В то же время среди претендентов на «Чешских Львов», которые будут вручаться 23 марта, лидирует политический триллер «Томан» о событиях в послевоенной Чехословакии, не получивший от кинокритиков ни одной номинации.
Фото: filmovakritika.cz
Лучшим чешским фильмом 2018 года, по мнению кинокритиков, стал «Ян Палах»

Критики номинировали «Яна Палаха» Роберта Седлачека также в категориях «лучший режиссер», «лучший сценарий», «лучший актер», «лучшая актриса» и «открытие года». Эта драма, чья премьера состоялась 21 августа прошлого года в 50-летие августовской оккупации, в отличие от ленты польского режиссера Агнешки Холланд «Неопалимая купина», которая начинается самосожжением студента, посвящена последним полутора годам жизни Палаха. Фильм показывает, как изменилась атмосфера в тогдашней Чехословакии, как все это прошло через восприятие героя, и пытается показать, что привело его к этому поступку.

 

Остальные награды разделили между собой семь фильмов. В частности, две статуэтки получили создатели «Беседы с ТГМ». Дебют режиссера Якуба Червенки был назван «открытием года», а сыгравший Масарика  Мартин Губа получил награду за лучшую мужскую роль. Таким образом, он продолжил прошлогодний успех Карла Родена, который в биографической драме «Масарик» (режисссер – Юлиус Шевчик) играл сына Масарика Яна.

 

Из актрис чешскую кинокритику наиболее заинтриговала Йеновефа Бокова в дебютной работе Беаты Паркановой «Моменты».

 

Награда за лучшую режиссу досталась Олмо Омерзу за «Все будет» (совместная продукция Чехии, Словении, Словакии и Польши). Толчком для создания этой картины послужил полицейский отчет о 13-летнем мальчике, которого за рулем остановила полиция. Омерзу снял нетрадиционное road movie о двух подростках, которые на угнанной машине едут по стране, чтобы испытать чувство свободы. Академики также номинировали ленту на «Оскар» в категории «лучший фильм на иностранном языке».

 

Среди документальных фильмов победил «Когда придет война» Яна Геберта.

 

В жюри входили около 50 членов Ассоциации чешских кинокритиков. Результаты голоосования доступны на веб-сайте www.filmovakritika.cz.

 

Выбор чешских кинокритиков

 

 

 

Трейлер к фильму «Ян Палах»

Источник: novinky.cz

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Темы
кино премия критика кинорежиссёры Чехия
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