Интерес чешских лесбиянок к зарегистрированному партнерству растет

В прошлом году женских пар в Чехии впервые было зарегистрировано больше, чем мужских.

С июля 2006 года, когда в Чехии разрешили регистрировать такой тип отношений, этой возможностью воспользовались 3 117 пар – 1 954 мужских и 1 163 женских, сообщил ČTK член Платформы за равноправие, признание и многообразие (PROUD) Ян Фиала.

Наибольший интерес к официальному партнерству был проявлен сразу – во второй половине 2006-го. Тогда было зарегистрировано сразу 235 пар. После этого показатели были ниже. Рост начался два с половиной года назад. «С июня 2016 года, когда Конституционный суд отменил запрет на усыновление детей зарегистрированными партнерами, можно отметить повышенный интерес лесбиянок к этому инстиитуту. Например, в 2018 году впервые было заключено больше женских пар, чем мужских (152 и 147 соответственно. – Прим. Ред.)», – сказал Фиала.

Как и в официальном браке, партнеры могут получать информацию о состоянии здоровья друг друга, претендовать на наследство. Но у них нет общего имущества и права на пенсию вдовца. На сиротские пенсии не вправе рассчитывать их дети. Вообще, отметил Фиала, дети зарегистрированных партнеров могут официально иметь только одного родителя, что усложняет ситуацию в случае распада пары или смерти. Впрочем, распалось их за все время всего 448 – примерно 15%. Для сравнения: в Чехии почти каждый второй брак между мужчиной и женщиной заканчивается разводом, подчеркнул активист.

Петицию за «брак для всех» подписали в Чехии больше 70 тыс. человек. По результатам прошлогоднего исследования агентства Median, три четверти опрошенных жителей страны согласны с тем, что люди должны иметь возможность заключать брак независимо от своей сексуальной ориентации. Аналогичный опрос 2016 года показал, что такой точки зрения придерживаются 68%.

Ряд политиков, выступая против этого, ссылаются на то, что, когда 13 лет назад активисты добивались своих прав, они обещали не требовать в дальнейшем изменения закона. Сейчас в чешском парламенте находится на рассмотрении поправка к Гражданскому кодексу, которая должна разрешить брак всем. В то же время депутаты должны обсудить положение, которое, наоборот, подтверждает брак исключительно как союз мужчины и женщины.

Источник: denik.cz