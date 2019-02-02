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Благотворительный сбор «Трех королей» побил прошлогодний рекорд

Благотворительный сбор «Трех королей» побил прошлогодний рекорд

Илья Кириллов 255 0
Собрано 119 184 663 кроны против 112 375 686 – в 2018 году.
Фото: Страница "Хариты Отроковице" в Фейсбуке
Благотворительный сбор «Трех королей» побил прошлогодний рекорд

Сбор «Трех королей» — самый крупный финансовый сбор в Чехии. Акция, организуемая «Харитой Чешской Республики» и объединенными ею местными благотворительными организациями, берет за основу традицию колядования на праздник «Трех королей» 6 января. Основная цель – поддержка нуждающихся.

В сборе принимают участие около 60 тыс. колядующих — в свободное время с 1 по 14 января. Обычно группа состоит из трех детей, олицетворяющих трех королей, и взрослых, их сопровождающих. Последние имеют при себе удостоверение колядующего (это стало реакцией на появление мошеннических сборов под видом «Трех королей») и запечатанную благотворительную кассу с логотипом «Хариты». В этом году таких касс было 23 908 против прошлогодних 22 789. Группы обходят дома, поют песни и собирают пожертвования.

С середины января в качестве благодарности местные «Хариты» организуют для детей различные культурные и спортивные акции. Кроме того, для колядующих проводится «Концерт Трех королей» — как награда за отличную работу. В этом году он проходил в Городском театре Брно, транслировался по телевидению в прямом эфире 6 января и позволил выручить 1 266 495 крон.

«Результаты сбора вновь показывают, что люди в Чешской Республике имеют щедрые сердца, доверяют сбору и рады внести свой вклад на благо тех, кто без помощи обойтись не может. Благодаря этим финансовым дарам мы можем лучше и в большем объеме помогать пожилым людям, матерям с детьми в бедственном положении, людям с ограниченными возможностями, семьям в сложной ситуации, социально исключенным группам граждан и бездомным», — сообщил руководитель «Хариты Чешской Республики» Лукаш Цурило.

Итоговый результат сбора 2019 года будет известен весной: пока не до конца учтены пожертвования через SMS и банковские переводы. Собранные средства распределяются таким образом: 65% использует на свои проекты «Харита» региона, 15% – соответствующая епархиальная «Харита», 10% идет на поддержку нуждающихся за границей, 5% – на общегосударственные проекты «Хариты Чешской Республики» и еще 5% — на орграсходы.

В нынешнем году во многих регионах средства пойдут на прямую помощь нуждающимся — социально слабым семьям (например, в Кийове), матерям-одиночкам (Простейов). В Карловых Варах пожертвования будут адресованы стационару для страдающих болезнью Альцгеймера. В хосписе святого Йозефа в Райграде установят систему кондиционирования воздуха. В Глучине благотворительную помощь получат больные и умирающие, находящиеся под опекой службы санитарной помощи «Хариты». В Литвинове и Горни-Йиржетине деньги будут потрачены на питание и школьные товары для детей из малообеспеченных семей. В Отроковице починят балкон в доме престарелых. Часть средств будет направлено на благотворительные проекты в Замбии и Чешской больнице в Уганде.

Подробнее о распределении пожертвований – здесь.

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Темы
благотворительность Чехия
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