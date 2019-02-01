В Праге зарегистрировано более 83 000 собак

В Праге на 1,3 млн жителей приходится 83 297 собак. Больше всего их живет в Праге 4. Самое популярное собачье имя – Бен.

В прошлом году по сравнению с 2017 годом количество собак в чешской столице увеличилось почти на 2 000. Но при этом в 2016-м в Праге было более 100 000 собак.

Первое место по количеству занимают собаки смешанных пород (18 923), на втором – йоркширский терьер (7 713), на третьем – такса (4 804). Кроме того, чехи часто заводят лабрадоров, немецких овчарок или пуделей. Самое распространенное имя для собаки – Бен, на втором месте – Макс, на третьем – Бетти. По числу собак среди пражских районов лидирует Прага 4 (8 164).

Nejčastější plemena plemeno počet Kříženec 18 923 Yorkšírský terier 7713 Jezevčík 4804 Labradorský retriever 3864 Německý ovčák 3233 Pudl 2630 Čivava 2371 Zlatý retriever 2296 Jack Russell teriér 2230 Bišonek 1789 Anglický kokršpaněl 1621 Zdroj: Magistrát hlavního města Prahy



Все собаки в Праге должны быть зарегистрированы. Микрочип есть у 71 125 животных.

Počet psů v Praze rok počet 2008 82 230 2009 83 270 2010 88 303 2011 91 029 2012 93 133 2013 94 651 2014 96 512 2015 98 654 2016 100 544 2017 81 440 2018 83 297 zdroj: Magistrát hlavního města Prahy



Источник: www.novinky.cz