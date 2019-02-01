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В Праге зарегистрировано более 83 000 собак

В Праге зарегистрировано более 83 000 собак

Марина Коханкова 507 1
В Праге на 1,3 млн жителей приходится 83 297 собак. Больше всего их живет в Праге 4. Самое популярное собачье имя – Бен.
В Праге зарегистрировано более 83 000 собак

В прошлом году по сравнению с 2017 годом количество собак в чешской столице увеличилось почти на 2 000. Но при этом в 2016-м в Праге было более 100 000 собак.

Первое место по количеству занимают собаки смешанных пород (18 923), на втором – йоркширский терьер (7 713), на третьем – такса (4 804). Кроме того, чехи часто заводят лабрадоров, немецких овчарок или пуделей. Самое распространенное имя для собаки – Бен, на втором месте – Макс, на третьем – Бетти. По числу собак среди пражских районов лидирует Прага 4 (8 164).

Nejčastější plemena
plemeno počet
Kříženec 18 923
Yorkšírský terier 7713
Jezevčík 4804
Labradorský retriever 3864
Německý ovčák 3233
Pudl 2630
Čivava 2371
Zlatý retriever 2296
Jack Russell teriér 2230
Bišonek 1789
Anglický kokršpaněl 1621
Zdroj: Magistrát hlavního města Prahy
 

Все собаки в Праге должны быть зарегистрированы. Микрочип есть у 71 125 животных.

Počet psů v Praze
rok počet
2008 82 230
2009 83 270
2010 88 303
2011 91 029
2012 93 133
2013 94 651
2014 96 512
2015 98 654
2016 100 544
2017 81 440
2018 83 297
zdroj: Magistrát hlavního města Prahy
 

Источник: www.novinky.cz

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животные Прага
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