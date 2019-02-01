Двое грузин осуждены в Чехии за мошенничество в казино

За неполный час они выиграли полмиллиона крон.

К срокам от двух до трех лет условно приговорил в пятницу суд города Тахова двух грузин за мошенничество в покере в казино в Розвадове. Кроме того, ближайшие пять лет обоим запрещен въезд в Чехию.

По словам судьи Мирослава Вайганта, Александр Мегрелидзе и Вахтанг Саралидзе использовали модифицированный мобильный телефон с камерой для съемки карт крупье. Саралидзе спрятал его в одежде. Затем кадры отправлялись неизвестному, который через микронаушник давал указания, как сыграть.

Сами обвиняемые утверждали, что им просто повезло – выпали удачные карточные комбинации.

Приговор не окончательный – он может быть обжалован как прокуратурой, так и осужденными. Пока они освобождены из-под стражи. Принято решение об их депортации.

Источник: novinky.cz