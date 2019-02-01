Каждый второй чех недоволен своим весом

И каждый второй пробовал диету. Таковы результаты опроса, проведенного международным исследовательским агентством Ipsos.

Своим нынешним весом наиболее удовлетворены жители Индии (74 %), Китая (69%) и Колумбии (64%), в Европе – итальянцы (59 %) и румыны (57%). Среди чехов таковых только 46 % (в большей степени это свойственно мужчинам, а также молодежи до 29 лет). Наиболее критично настроены японцы (35 %), южные корейцы (42 %) и венгры (45 %).

51% чехов в какой-то форме пробовали диеты (среди женщин – 62 %), однако весьма скептически к ним относятся: 68% считают, что большинство диет в любом случае не работают. 63% предпочитают хорошо питаться, чем беспокоиться о весе. При этом 43% занимаются спортом, чтобы не думать о диете. Это чаще всего касается молодых людей до 29 лет.

В интернет-исследовании, которое прошло в ноябре 2018 года, приняли участие 21 292 респондента в возрасте 18–64/65 лет из 30 стран мира, в том числе 504 – из Чехии.