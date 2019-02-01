Учителя без педагогического образования могут вернуться в школы

На втором уровне начальных школ и в средних школах, возможно, снова смогут преподавать люди, которые не получили специального педагогического образования. Соответствующие поправки в закон о работниках образовательных учреждений подготовило Министерство обрахования Чехии. В ближайшее время они будут рассмотрены правительством.

Общие предметы, такие как чешский язык, математика или музыкальное образование, смогут преподавать выпускники любой магистерской программы в колледже. В младших классах начальной школы также смогут практиковать учителя без высшего образования. Обязательным условием будет опыт работы не менее пяти лет и специальное образование в данной области.

У начинающих учителей в течение двух лет будут наставники – педагоги с опытом. За такую помощь они получали бы с 2020 года дополнительно около 1 000 крон в месяц.



Если поправка будет одобрена, она может вступить в силу уже с сентября. Однако работники педагогических вузов и профсоюзы не согласны с предложением. Последние, в частности, отмечают, что и сейчас закон позволяет временно принимать на работу учителей без необходимой квалификации. Кроме того, все это может негативно отразиться на качестве образования, поставить под угрозу интерес к преподаванию в целом и оценку самой профессии педагога.

Источник: novinky.cz