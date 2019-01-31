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Почтальон выбросила письма – теперь ей грозит тюрьма

Почтальон выбросила письма – теперь ей грозит тюрьма

Марина Коханкова 922 0
В мусорном контейнере для бумаг в чешском поселке Рапотин были обнаружены около 90 писем. Женщина-почтальон выбросила их потому, что не успевала доставить адресатам.
Почтальон выбросила письма – теперь ей грозит тюрьма
Неоткрытые письма нашли сотрудники компании, которая занимается сортировкой мусора. По данным полиции, в конце прошлого года женщина не смогла вовремя разнести их получателям. Опасаясь того, что она будет наказана за возвращение в депо с недоставленной почтой, почтальон решила выбросить письма в контейнер для мусора. Если ее вина будет доказана, ей грозит крупный штраф или до пяти лет лишения свободы, сказала пресс-секретарь полиции города Шумперк Иржина Выбигалова.

Подобный случай расследовали полицейские в прошлом году в Простеёве. Тогда в арендовавшейся женщиной-почтальоном квартире было обнаружено восемь мешков с запечатанными письмами. После того как она переехала, их нашел владелец квартиры. 
 
Источник: echo24.cz
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Чешская почта почта Чехия
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