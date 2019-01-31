90 процентов жителей Праги чувствуют себя в безопасности

Самой большой проблемой пражане считают наркотики, вандализм и уличную преступность, свидетельствуют результаты опроса компании Ipsos Public Affairs, в котором приняли участие 1 119 жителей чешской столицы и 102 туриста.

Опрос был проведен в октябре прошлого года. Согласно нему, больше всех чувствуют себя в безопасности люди старше 50 лет, а менее всего – пражане младше 30 лет. Из всех районов Праги самые безопасные – Горни Почернице и Ржепы, где спокойно ощущают себя 98% респондентов. Хуже всего ситуация в Праге 1 – 74% соответственно.

Сильнее всего горожане недовольны вандализмом и распространением наркотиков (56% ответов). Далее идет уличная преступность, в том числе в общественном транспорте. Еще 20% опрошенных назвали среди угроз терроризм. Беспокоят пражан также алкоголизм, агрессия и бездомные.

Источник: novinky.cz