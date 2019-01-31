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Столовая чешского парламента закрыта из-за кори

Столовая чешского парламента закрыта из-за кори

Марина Коханкова 751 0
В среду закрылась столовая в главном здании чешского парламента в Праге: обслуживающий персонал заболел корью. Другие парламентские заведения общественного питания работают с ограничениями.
Фото: CTK
Столовая чешского парламента закрыта из-за кори

Всем, кто пользовался услугами столовой после 18 января, рекомендовано при наличии признаков заболевания обратиться к врачу, чтобы проверить уровень антител. «Существует возможность передачи инфекционного заболевания другим людям», – сказали в пресс-службе Управления здравоохранения Чехии. 

Корь - это инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем от инфицированных людей. Период инкубации составляет от семи до двадцати одного дня. Заболеваемость корью в Чехии увеличилась в последние годы. Пять лет назад заболело более 220 человек, а в 2018 году было зафиксировано 207 случаев, что немногим меньше показателя 2014-го. Проверки показали, что в 2014 году только 71% детей были привиты, хотя эта прививка является обязательной. В нынешнем году менее чем за месяц было зарегистрировано 40 новых случаев по всей Чешской Республике. Самому старшему зараженному 56 лет. Обширные противоэпидемические меры начали применять на прошлой неделе. Наиболее уязвимая группа с точки зрения заболевания и его последствий – дети в возрасте до двух лет.

Источник idnes.cz

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Темы
Болезни Парламент ЧР Чехия
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