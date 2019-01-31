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В Пражском зоопарке родилась жирафа

В Пражском зоопарке родилась жирафа

Илья Кириллов 645 0
За любовь к фотокамерам сотрудники прозвали ее Моделью. Настоящее имя будет обнародовано лишь 17 февраля.
Фото: Пражский зоопарк
В Пражском зоопарке родилась жирафа

Маленькая самка появилась на свет в прошлую пятницу. Это уже 83-й детеныш жирафа, рожденный в Пражском зоопарке. Мать Фара родом из Швейцарии, в Прагу она приехала в 2009 году в возрасте двух лет. Отец Йохан родился в Нидерландах незадолго до Рождества 1999 года. По словам животновода Бары Канторовой, детеныш ведет себя очень спокойно, даже флегматично, в то время как мама все время нервничает. Такому поведению малышки, возможно, поспособствовали стремительные роды.

Во вторник она уже присоединилась к стаду в Африканском доме Пражского зоопарка. Фара внимательно следила за ее адаптацией в группе. «Новорожденная самка очень быстро освоилась, и, видя, как охотно она позировала присутствующим фотографам, смотрители зоопарка дали ей рабочее прозвище Модель», — сообщила в пресс-релизе спикер зоопарка Ленка Пасторчакова. «Пока что ей нравится внимание», — соглашается Канторова.

 

Директор Пражского зоопарка Мирослав Бобек в своем Твиттере написал, что затворы фотокамер во вторник щелкали чаще, чем на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля. Имя новой звезды ему и его подчиненным уже известно, однако посетителям придется пару недель подождать. 

«Животноводы выбирают для жирафов имена по определенному правилу: они смотрят, какие имена предлагаются по календарю в течение двух недель — в неделю до и неделю после рождения детеныша. И просто выбирают то, которое им больше всего понравится», — пояснил Бобек.

 

Последним жирафом, рожденным в Пражском зоопарке до прошлой пятницы, была Анна, появившаяся на свет 4 августа 2016 года.
 

Источник: denik.cz, Пражский зоопарк

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