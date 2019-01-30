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Словака судят в Праге за подготовку теракта

Словака судят в Праге за подготовку теракта

Марина Коханкова 705 0
Пражский городской суд завершил допрос Доминика Кобулницкого, обвиняемого в подготовке террористического акта на автовокзале в словацком Прешове.
Фото: Novinky.cz
Словака судят в Праге за подготовку теракта

Кобулницкий отвечал на вопросы судьи и прокурора в течение трех дней. Молодой человек рассказал, что еще в девятом классе перешел на сторону ислама и что его привлекала одежда бойцов ИГИЛ. После окончания школы он переехал из Словакии в Чехию.

Обвиняемый сочувствовал исламу ранее. «Вначале я согласился с тем, что делает ИГИЛ. У меня была такая мысль, я думал, что это правильно», – сказал Кобулницкий, добавив, что готовил теракт на автовокзале в Прешове, откуда сам родом. На суде он также заверил, что не смог бы никого убить.

В конце 2017 года полиция обнаружила в квартире молодого человека в Праге большое количество химических веществ, из которых тот изготовил более 4 кг взрывчатки. Однако Кобулницкий заявил, что не планировал теракт, а просто экспериментировал.

Судебное разбирательство продолжится в марте. Если суд признает словака виновным, ему грозит 15 лет лишения свободы.

Источник: novinky.cz

 

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Темы
терроризм Словакия Чехия суды
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