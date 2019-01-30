Парк аттракционов Matějská pouť начнет работу 23 февраля

Парк аттракционов Matějská pouť, как обычно, откроется на территории пражского выставочного комплекса «Выставиште».

Посетителей ждут традиционные аттракционы из Чехии, Германии и Голландии, такие как американские горки, трехэтажный замок с привидениями, дом смеха, карусели, гигантское колесо обозрения и многие другие.

На ярмарке можно будет купить восточные сладости и пряники, откроются десятки киосков с фаст-фудом. Парк аттракционов будет работать до 22 апреля каждый день, кроме понедельника. Со вторника по пятницу вход будет бесплатным, по праздникам и выходным стоимость билета составит 30 крон.

Matějská pouť — традиционная весенняя ярмарка с аттракционами в Европе, история которой идет с 1595 года. Она приурочена ко дню святого апостола Матфея, который ранее отмечался католической церковью 24 февраля.

Источник www.kudyznudy.cz