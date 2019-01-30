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«Пираты» вновь выступили за легализацию конопли

«Пираты» вновь выступили за легализацию конопли

Марина Коханкова 775 0
Представители Пиратской партии в Чехии предложили легализовать выращивание конопли в домашних условиях. По их мнению, в стране должно быть разрешено хранение дома до 1,25 кг каннабиса. Это предложение партийцы намерены обсудить с министром здравоохранения.
«Пираты» вновь выступили за легализацию конопли

Конопля используется для лечения боли, тошноты, для решения неврологических проблем. Во вторник Минздрав Чехии обнародовал поправки к закону, согласно которым в рамках медицинского страхования оплачивалось бы 90% стоимости этого лекарства. Медицинскую коноплю пациенты могли бы приобрести в аптеках по рецепту (максимум 30 г в месяц). Поправки могут вступить в силу с 2020 года. С такой инициативой выступил министр здравоохранения Адам Войтех (ANO).

«Предложение министра интересно, но не решает существующую проблему. Для людей с хроническими проблемами 30 граммов в месяц – это слишком мало, поэтому они возвращаются к сильнодействующим препаратам или покупают лекарство на черном рынке», – сказал представитель «Пиратов» Томаш Вымазал.

Сейчас грамм конопли в аптеке стоит около 180 крон, поэтому для многих лечение этим препаратом доростоящее. Если страховые компании будут оплачивать 90% стоимости лекарства, дополнительные затраты составят около 150 млн крон. В 2018 году количество пациентов, которые хотя бы один раз получали рецепт на каннабис, составило в Чехии 447 человек. Минздрав ожидает, что после принятия закона их число вырастет до 1 500.

Пиратская партия предлагает разрешить хранить дома до 1,25 кг конопли и выращивать до пяти растений в домашних условиях. Кроме того, она выступает за то, чтобы граждане могли носить с собой до 30 г каннабиса. Правительство в декабре эти предложения не поддержали.

Источник novinky.cz

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Темы
марихуана Министерство здравоохранения Партия пиратов лекарства Аптеки страховые компании
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