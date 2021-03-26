Образование в Чехии: гранты на обучение

Образование на чешском языке в государственных вузах Чешской Республики бесплатное. Практики, распространенной в российской системе образования, которая предусматривает выплату студентам стипендий — нет. Однако расходы на проживание могут покрывать гранты. О них и рассказываем в статье.

Учиться в Чехии бесплатно может как гражданин страны, так и иностранец. Единственное условие: образование нужно получать на чешском языке. Отсутствие возможности получать стипендию порой становится проблемой для выпускников школ из стран СНГ, которые планируют получить образование за рубежом. Не каждый иностранный студент может позволить себе жить и учиться на территории другой страны. Для того, чтобы молодые люди с любым достатком могли получить доступ к европейскому образованию, существует система грантов, которые покрывают часть расходов студента.

Образование в Чехии

На территории Чешской Республики работает 63 высших учебных заведения, 26 из них — государственные. Самыми крупными вузами считаются Карлов Университет в Праге, Университет им. Масарика в Брно и Университет им. Палацкого в Оломоуце. В них студенты могут изучать гуманитарные и естественнонаучные дисциплины, теологию и медицину.

Больше всего студентов, конечно, в Праге и Брно, поскольку именно в этих городах высокая концентрация вузов. Студенческая жизнь кипит и в регионах — абитуриенты часто выбирают Остраву, Пльзень, Пардубице.

Чехи и иностранцы имеют одинаковые права на образование. Но иностранцам сложнее поступить в чешскии вуз, поскольку необходимо подтвердить уровень владения языком. Некоторые абитуриенты учат чешский самостоятельно на территории своей страны, а затем приезжают в Чехию на поступление. Но чаще всего выпускники школ выбирают языковые курсы и учат язык прямо с ЧР. Цены на курсы варьируются от 2700 евро до 8000 евро в год в зависимости от школы и города, в котором она находится, но если выиграть грант, можно поехать учить язык бесплатно. Гранты покрывают учебу и проживание.

Подробнее об образовании в ЧР мы рассказывали в материале «Бесплатное образование в Чехии: требования, преимущества, перспективы». Теперь поговорим о грантах.

В чешских вузах нет стипендий для всех

Хотя образование в чешских госуниверситетах бесплатное, стандартные стипендии для студентов не предусмотрены. Финансовую поддержку получают только самые талантливые. Один из вариантов поддержки – гранты. Гранты на обучение в Чехии выдает правительство, организации, фонды или сами учебные заведения.



www.debatingeurope.eu

Стипендии от вузов

Студенты, которые планируют учиться в любом вузе Южно-Моравского края могут отслеживать проекты и конкурсы на сайте http://www.jcmm.cz/. JCMM ориентирован на поддержку талантливых студентов, которые планируют связать свою карьеру с наукой. Это специализированное некоммерческое объединение, цель которого — поддерживать приток студентов и ученых в регион и создавать условия для развития одаренных студентов в Южно-Моравском крае.

Организация оказывает финансовую помощь талантливым студентам программ бакалавриата, а также предоставляет возможность получить трехлетнюю стипендию аспирантам, чтобы они могли полностью посвятить себя науке.

Для иностранных студентов из третьих стран существует грант — годовая стипендия для обучения в университетах-партнерах в Южно-Моравском крае. Организация также обеспечивает административную поддержку студентов — помощь с процедурой поступления, нострификацией, процедурой получения визы и т.д. JCMM помогает студентам начать готовиться к обучению на чешском языке с помощью лекций еще в России.

Гранты от языковых школ

Языковые курсы — самый очевидный и простой шаг для тех, кто хочет получить образование в Чехии. Там абитуриенты вузов заранее начинают готовиться к вступительным испытаниям и экзамену по чешскому языку. Курсы решают вопрос поиска друзей в новой стране. Не у всех получается быстро адаптироваться к новому месту и почувствовать себя уютно вдали от дома — компания единомышленников и поддержка преподавателей необходимы на пути к поступлению в вуз. Курсы — это выгодная инвестиция в образование, но, к сожалению, не каждый готов к таким расходам. Поэтому языковые школы иногда разыгрывают гранты для талантливых выпускников, которые мечтают о переезде в Чехию. В языковой школе GOSTUDY ежегодно проводится конкурс, победитель которого получает возможность бесплатно пройти годовой курс чешского языке в Праге.

Для участия необходимо подготовить мотивационное письмо и рассказать о своих планах в новой стране. В письме студент должен ответить на вопрос, почему он хочет учиться в Чехии, и объяснить, как собирается реализовывать себя за границей. Победителей выбирает специальное жюри. Письма можно отправлять на адрес grants@gostudy.cz.

Стипендии Erasmus+

Студенты могут бесплатно учиться за границей благодаря программе Erasmus+. В рамках этой программы ежегодно выдается огромной количество стипендий для студентов со всего мира. Цель программы – укрепить сотрудничество и повысить мобильность между студентами европейских вузов и учебных заведений других стран.

Бюджет программы Erasmus+ на 2021-2027 годы составляет 26,2 миллиарда евро. Для сравнения в 2014-2020 годах — 14,7 миллиарда евро. Erasmus+ станет более инклюзивным, более цифровым и экологичным.

Возможности обучения за границей доступны студентам бакалавриата, магистратуры и докторантам.

Часть ERASMUS+ — Erasmus Mundus (EMJMD). Это программа для магистров. Она длится от 12 до 24 месяцев. Здесь тоже есть возможность получить стипендию, которая полностью покрывает расходы на обучение (посещение библиотек и лабораторий, страхование, любые другие обязательные расходы, связанные с обучением в магистратуре). Стипендия представляет собой ежемесячные выплаты в течение всего периода обучения. Общая сумма стипендии зависит от продолжительности курса и страны, из которой приехал студент (студенты из стран, не входящих в ЕС, получают стипендии большего размера).

Правительственные гранты

Министерство образования ЧР каждый год объявляет о присуждении правительственных стипендий для иностранцев. Стипендии выдаются для обучения в чешском государственном вузе на программах бакалавриата или магистратуры. Студенты получают господдержку на изучение чешского языка в Институте языковой и профессиональной подготовки Карлова университета. Эта помощь имеет давнюю традицию — стипендия действует с конца 1950-х годов. Более 21 500 иностранцев учились в университетах по стипендии правительства Чешской Республики.

Как правило, чешское правительство берет на себя расходы на образование иностранцев из указанных стран только по отдельным специальностям. Чаще всего это специальности технического или экономического профиля. Чехия готова поддерживать будущих квалифицированных специалистов.

Программа государственных стипендий была временно приостановлена в 2021-2021 году, но действуют стипендии Международного Вышеградского фонда — это организация, основанная правительствами Вышеградской группы (V4) – Чехии, Венгрии, Польши, Словакии. Стипендию могут получить студенты магистерских и постмагистерских программ обучения. К сожалению, Россия не входит в список стран-партнеров, зато граждане Белоруссии, Украины, Азербайджана, Грузии и Армении могут претендовать на участие.

Вся информация о возможностях получения образования в Чешской Республике собрана на сайте инициативы STUDY IN THE CZECH REPUBLIC — это официальный источник информации о высшем образовании, которым управляет Чешское национальное агентство международного образования и исследований. На сайте можно найти полный список стипендий и грантов, действующих на территории ЧР.