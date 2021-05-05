Хроника Пражского восстания

30 апреля 1945 года Адольф Гитлер совершает самоубийство. Значит, война должна скоро закончиться. Улицы заполнятся тысячами радостных людей. Тем не менее в Праге и во всей Чехословакии все еще сохраняется немецкое военное присутствие.

Рейхспротектор Богемии и Моравии Карл Герман Франк предупреждает всех чехов по радио: «Любая попытка восстания превратится в море крови».

Он приказывает своим солдатам выйти на улицы города и отправить по домам всех находящихся там людей. Тех, кто не послушается, пристрелить. Именно так они и поступают. Сегодня на улицах Праги можно увидеть мемориальные доски с именами людей, которые отказались подчиняться нацистам в последние дни войны.

В 1942 году чешские десантники совершили покушение на известного политического деятеля нацистской Германии Рейнхарда Гейдриха. За свой поступок им пришлось расплатиться жизнью.

Пражское восстание началось 5 мая 1945 года с объявления по Чешскому радио (Český Rozhlas): «Сейчас шесть часов утра». Затем заиграла чешская народная музыка, запрещенная во время нацистской оккупации. В здание радио отправили несколько отрядов СС.

Когда они туда добрались, оказалось, что все указатели на немецком языке сорваны. Немецкие солдаты затерялись в море коридоров. Вскоре подоспела и чешская полиция. Через пять минут на одном из балконов на фасаде здания появился чехословацкий, а затем и американский флаг. Вывесить британский и советский флаги не получилось — балкон, где они находились, был занят немцами.

В бой пришлось вступить и тем, кто устраивал радиотрансляции. Звуки битвы горожане могли слышать из радиоприемников. Все больше и больше восставших прибывало на помощь, они хотели загнать немцев в подвал и принудить их сдаться. Через 18 часов непрерывной борьбы немцы сдались.

В других частях города жители Праги штурмовали Гестапо и штаб-квартиры полиции. Люди начали строить баррикады прямо на улицах, вынимая булыжники, которыми были вымощены дороги. На следующее утро в городе появилась тысяча баррикад. В полдень мэр города перешел на сторону восставших.

На улицах были разбросаны указатели вывески на немецком языке. Восставшие без предупреждения нападали на немцев, забирая у них оружие. Под чешским контролем была уже половина города. Нацисты оказались в ловушке — их загнали в военные бараки, перекрыли воду, отрезали электричество и перерезали телефонные провода.

Немецкие солдаты, которые в это время находились за пределами Праги, начали двигаться в направлении города. Они хотели освободить своих людей и взять под контроль железнодорожные пути и автомагистрали. Немцы пытались развернуть свои батальоны и направить их на запад, подальше от находящихся на востоке советских войск.

6 мая н ацисты не смогли попасть в город — все дороги были перекрыты. Началась бомбардировка Праги. Немцам удалось захватить радиостанцию, но восставшие продолжили трансляцию из другого места. До Праги дошли хорошие новости — американцам удалось взять Пльзень. Немецкие атаки усилились, а чехи пытались призвать американцев на помощь по радио.

Бежавший военный узник шотландского происхождения, единственный человек, который говорил по-английски, передал по радио: «Прага находится в огромной опасности. Немцы атакуют на танках и самолетах. Срочно пришлите танки и летательные аппараты. Помогите нам защитить Прагу. Сейчас мы находимся на радиостанции. На улице идут яростные бои». Американцы слышали их призывы по радио, но не могли помочь.

Именно в этот критический момент дивизия антибольшевистской Русской освободительной армии под руководством генерал-лейтенанта А. А. Власова переходит на сторону противника. Они были гражданами Советского Союза, нанятыми нацистами, чтобы сражаться против коммунистов. Во многом благодаря им чехам удалось спасти Прагу.

Понимая, что еще чуть-чуть и Прага будет полностью уничтожена, чехи вступают с нацистами в переговоры. Они принимают условия немецкого военного командования и разрешают немцам покинуть город нетронутыми. Взамен чехи получили Прагу. Город был спасен.

8-го мая солдаты Русской освободительной армии покидают чешскую столицу еще до полной капитуляции немецкого гарнизона. Капитуляция происходит в 16:00 по местному времени.