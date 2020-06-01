Организатор Czech Fashion Week Йиржи Морштадт: «Хорошо одетый человек проживает более счастливую жизнь»

Каждый год в Праге проходит Чешская Неделя моды — Czech Fashion Week. Мы поговорили с ее основателем и руководителем Йиржи Морштадтом и узнали, как попасть на Неделю моды, что нужно сделать, чтобы твою коллекцию показали на подиуме, будут ли дизайнеры демонстрировать карантинные коллекции и чему помогает мода.

– Йиржи, как и когда пришла идея организовать Czech Fashion Week?

– Идея возникла лет десять назад. Мы хотели показать зрителю самое лучшее из мира моды и дизайна и взяли за основу чешские и европейские традиции производства одежды и аксессуаров.

– Чем вы отличаетесь от Fashion Week Mercedes Benz?

– Mercedes Benz Week Fashion проходит в первую очередь в Праге, то есть главным гостем является пражский зритель. Czech Fashion Week же сотрудничает с регионами и использует все лучшее, что они могут предложить. Например, в Карловых Варах мы проводили Неделю моды в Grand Hotel Pupp, в этом году она будет проходить в отеле Imperial. В курортном городке Теплице мы устраиваем шоу на одной из самых больших колоннад в Центральной Европе. Мы всегда ищем интересные и необычные дизайнерские локации для проведения показов первоклассной моды. С одной стороны, мы продолжаем традиции, с другой — сотрудничаем с молодыми потребителями моды и вообще с молодыми людьми.

– Кто может участвовать в Czech Fashion Week?

– Наша главная цель — предложить зрителю как можно более разнообразную программу. Заявку на участие нам обычно подают 80-90 передовых дизайнеров. Мы выбираем из них лучших, чтобы создать интересную программу и чтобы у зрителя была возможность увидеть действительно интересные модели.

– Какие условия должен выполнить дизайнер, чтобы попасть на Czech Fashion Week?

– Дизайнер посылает нам свою коллекцию и ее описание. Мы хотим, чтобы зритель, который придет на Czech Fashion Week, увидел там интересную моду. Мы анализируем все коллекции, и нашей целью является поиск действительно ярких идей и разнообразных стилей. Мы стараемся дать шанс молодым дизайнерам, но в то же время оглядываемся на традиции дизайнеров «с большой буквы».

– Нужно ли заплатить какой-то взнос, чтобы поучаствовать в показе?

– Для дизайнеров участие в Czech Fashion Week абсолютно бесплатное. Czech Fashion Week предоставляет дизайнерам продакшен-услуги высшего уровня, маркетинговый план, большое количество моделей, техническое обеспечение, один из самых длинных подиумов длиной около 50 метров, а в качестве антуража — колоннаду, показы на которой будут проходить как при дневном освещении, так и в свете рефлекторов. Все это мы представляем абсолютно бесплатно, но речь должна идти о действительно интересном, талантливом или известном дизайнере. Купить участие в Czech Fashion Week невозможно. Участников Йиржи выбирает лично, и последнее слово всегда за ним.

– Как, на ваш взгляд, в ближайшее время изменится мир моды в связи с коронавирусом? Увидим ли мы маски на показах, или, наоборот, дизайнеры подчеркнуто отойдут от этой темы? Как вы думаете, что нас ждет?

– Коронавирус забрал жизни многих людей и принес всем нам много негатива. Поэтому на Czech Fashion Week мы не будем «праздновать» это событие. Наоборот, мы хотим отпраздновать свободу передвижения, все прекрасное, что нам дает этот мир. Парадоксально звучит, но на прошлой Czech Fashion Week известный дизайнер Ольга Русакова представила коллекцию, частью которой были украшенные маски. Получается, она стала «визионером» того, что произошло в этом году. Так что маски уже были представлены на прошлой Неделе моды.

Возможно, мы подготовим специальную небольшую программу, в которой поблагодарим врачей, спасателей и всех людей, которые носили маски. Но в общем и целом мы бы хотели, чтобы этот этап остался позади. Для нас всех это был урок. Хочу поблагодарить дизайнеров, которые шили маски для широкой общественности, дарили их больницам, полицейским, пожарным и тем самым помогли всем нам пережить сложные времена.

– Обычно на крупных показах коллекции представляются за полгода. Но сейчас в мире моды активно обсуждается, что целесообразнее показывать коллекции не заранее, а в начале актуального сезона: весной — весеннюю, осенью — осеннюю. Как вы думаете, мы придем к этому? Если да, то когда?

– На Czech Fashion week мы показываем лучшее из того, что у дизайнера уже есть в наличии. Мы стараемся, чтобы большинство коллекций были актуальными и отвечали сезону, в который проходит Czech Fashion Week. То есть, если близится лето, на мероприятии должны быть показаны летние модели. Более того, мы даже подстраиваем коллекцию под регионы, где проходит показ проходит: например, отдаем предпочтение дизайнерам, которые оттуда родом и остаются «патриотами» данной области. Но, конечно же, у нас есть и дизайнеры, которые преклоняются перед мировыми модными тенденциями и готовят свои коллекции на полгода вперед, что касается цвета, трендов и так далее. Большинство дизайнеров покажут коллекции этого лета, но, например, Osmany Laffita представит осеннюю.

Мероприятие будет ярким, насыщенным, полным разных эмоций. Я хочу, чтобы гости были удивлены увиденным, чтобы для них это стало чем-то феноменальным. Будут представлены как летние, так и осенние коллекции. Будет представлена как чешская, так и мировая мода. Как начинающие дизайнеры c индивидуальным стилем, так и известные марки, такие как Poner, Alice Abraham, Osmany Laffita.

– Расскажите подробнее про вашу следующую Неделю моды. Когда она будет проходить? Что интересного планируете?

– Я хотел бы поблагодарить за официальное приглашение на Неделю моды в Москве, так как считаю, что мода объединяет не только дизайнеров и общество, но и людей по всем миру, что она сокращает расстояния, что люди благодаря ней люди могут узнавать друг о друге, знакомиться и общаться. Я считаю, что сотрудничество в области моды сближает людей, несмотря на языковые барьеры. Меня подобные поездки всегда очень вдохновляют. Относительно вопроса, что ждет гостей Czech Fashion Week: мероприятие состоится 22 августа в Теплице. Над проектом сейчас работают специалисты, иностранные консультанты и так далее. Мы хотим не только провести Неделю на высшем уровне с точки зрения моды и моделей, но и создать приятную атмосферу для гостей, которые приедут на фестиваль.

– Что вам больше всего нравится в подготовке проекта?

– Возможно, со стороны это незаметно, но подготовка фестиваля занимает очень много времени. Может показаться, что все возникает само по себе, но на самом деле за этим стоят усилия большого количества людей. Для меня главная награда — это довольные лица гостей на заключительном дефиле (а лица обычно довольные, потому что коллекции дизайнеров, участвующих в Неделе моды, действительно того стоят). И, конечно же, позитивная оценка критиков.

– У вас большая команда? Сколько человек работает вместе с вами?

– Нет, мы не работаем в больших командах. Мы собираем команду каждый год непосредственно перед подготовкой мероприятия. Мы всегда анализируем прошлую Неделю моды и составляем команду по потребностям. Обычно уже за полгода мы начинаем конкретизировать, какой мы хотели бы видеть следующую Неделю моды, какие именно дизайнеры станут ее участниками, каким будет маркетинговый план. На этом этапе работает примерно 20 человек, а на самом мероприятии — 300-350.

– Если бы вы не делали Czech Fashion Week, чем бы вы занимались?

– Есть еще две области, в которых я работаю. Первая — это СМИ, журналы, интернет-порталы, социальные сети и коммуникация в социальных сетях. Я считаю, что мода — это часть культуры государства. То, как люди одеваются, как они общаются, какая от них идет энергетика — это важно. Я верю, что хорошо одетый человек проживает более счастливую жизнь. Мода помогает при выборе партнера, работы, при общении с друзьями и так далее. Мода — это не что-то, что доступно только избранным, мода — это часть коммуникации каждого человека. Каждый человек может производить впечатление на общество, и общество всегда реагирует на то, как он выглядит и, в частности, как он одет.

– А что вы можете сказать об уличной моде в Чехии?

– Большинство людей сейчас одевается очень хорошо и следит за модой, что абсолютно нормально. Но если бы этому придавали значение все, это значительно улучшило бы их качество жизни и принесло бы им много радости. Когда я вижу красиво одетого человека, я всегда про себя думаю, как прекрасно на это смотреть. Здорово, что время, в которое мы живем, дает нам такие возможности и позволяет нам насколько раскрыть свою индивидуальность. Конечно, никто никого не обязывает следить за модой и стилем, но, согласитесь, если кто-то выглядит неопрятно и не ходит в чистой одежде, это может ухудшать его отношения как с партнером, так с друзьями. Это все-таки некий «гандикап» в нашем обществе.

– Какой совет вы дадите человеку, который ищет свой стиль?

– Необходимо задуматься над тем, как человек хочет выглядеть в глазах других. Какой это будет посыл, какое первое впечатление он хочет создать. Хочет ли он выглядеть в глазах общества модно или серьезно? Насколько для него важно чувствовать себя комфортно в одежде? Или, наоборот, он готов пожертвовать комфортом для более эффектного образа? Также имеет значение, куда человек идет, на какое мероприятие. Важно придерживаться дресс-кода.

Сегодня есть огромный выбор материалов, которые не надо гладить, за которыми несложно ухаживать. Текстильная промышленность сейчас действительно на высоком уровне. Как мужчина, так женщина могут выглядеть в наше время хорошо и элегантно на любом мероприятии, не затрачивая при этом много средств и усилий. К счастью, сейчас многие люди дружат с модой, любят и используют все бонусы, которые она способна нам дать.