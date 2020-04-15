Прямой эфир: что будет с бизнесом в Чехии после снятия карантина

Info Portal 13:00 334

Facebook Twitter Вконтакте Google+ Pinterest

Для наших читателей мы провели в Instagram прямой эфир с руководителем Школы бизнеса в Праге, лектором, кандидатом экономических наук Марианной Лузановой. Мы поговорили про кризис в Чехии: о том, что произойдет с бизнесом, какие его области станут развиваться после снятия карантина, ждать ли чистку на рынке и почему упала крона.