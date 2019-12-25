Искусство, приносящее радость

Московская художница, медальер и скульптор Валерия Кошкина уже много лет живет в Праге и работает в жанрах кабинетной бронзовой скульптуры, медальерного искусства, художественного фарфора, пэчворка (лоскутное шитье) и фелтинга (валяние шерсти). Руководствуясь в своем творчестве высказыванием писателя Константина Паустовского «искусство должно приносить радость», она старается передать красоту нашего мира хоть и стилизованно, но оставаясь в рамках реализма.

Валерия Кошкина родилась в Москве, в 1984 году окончила Высшее художественно-промышленное училище (бывшее Строгановское) по специализации «художественная обработка металла». Удивительно, что судьба художницы была связана с Чехией задолго до рождения: здесь в конце 1950-х годов познакомились ее родители, которые тогда учились в Праге. Они влюбились друг в друга и в этот город. Десятилетия спустя, в начале 90-х, Валерия вместе с ними и собственной семьей переехала в Прагу и с тех пор считает ее своим вторым родным городом — самым красивым, самым мистическим и бесконечно вдохновляющим.

«Еврейская Прага», «Прогулки по Праге», «Колядки на Карловом мосту»

В 1994 году Валерия была принята в Чешскую ассоциацию художников-медальеров AUM, а в 2002 году стала персональным членом Международной̆ федерации медальерного искусства FIDEM.

На счету художницы десятки национальных и международных выставок. Ее работы экспонировались в музеях и выставочных залах Чехии, Словакии, Польши, России, Франции, Португалии, Финляндии, Бельгии, США, Китая, а персональные выставки проходили в Праге, Флоренции, Пекине, Шэньяне, Даляне, Гуанчжоу и Шанхае.

«Волна» и «Городской ангел»

В августе этого года в галерее пражского исторического особняка Портхеймка состоялась последняя на данный момент персональная выставка Валерии — «Цвета эмоций. Бронза, стекло, пэчворк, фелтинг».

Основная часть экспозиции была представлена двумя сериями скульптур малых форм — «Капли» и «Родом из детства», в которых Валерия с подлинным мастерством соединила литую бронзу и выдувное стекло. Название «Капли» навеяно одноименным стихотворением художника Николая Рериха: «Изо всей благодати в руках, крепко сжатых, я донесу только капли».

«Капля дождя» и «Капля вина»

А «Родом из детства» (отсылка к фильму «Я родом из детства» по сценарию Геннадия Шпаликова) — это воспоминания и настроения от светлой грусти до беззаботной радости.

«Воздушные шарики», «Мыльные пузыри» и «Дождь»​

Работа над бронзовыми скульптурами кропотливая и технически сложная. Валерия рассказала о технологии литья по выплавляемой модели. Сначала создается модель из пластилина или воска. В литейной мастерской с этой модели снимают гипсовою форму, в которую снова заливают воск. Получается так называемая восковка — тонкостенная скульптура из воска. После авторской ручной доработки восковку помещают в форму из гипса, красного песка и металлической сетки. При последующем нагревании (прокалке) формы восковка расплавляется и удаляется. Затем по специально подготовленным каналам (литникам) в ту же форму заливают расплавленную бронзу, которая заполняет собой образовавшуюся пустоту и точно воспроизводит исходную модель. С получившейся бронзовой отливки срезают литники, обрабатывают ее напильниками, фрезами, чеканами и в завершение патинируют.

Стеклянные элементы своих композиций Валерия создает вместе со стеклодувами фирмы Egermann — одного из старейших чешских заводов художественного стекла

«Капля росы» и «Ева»

Яркие, самобытные композиции из бронзы и стекла, каждая из которых сделана с душой и единственная в своем роде, могут стать отличным индивидуальным или корпоративным подарком, украшением дома или офиса. Валерия также занимается изготовлением на заказ бронзовых скульптур как «серьезных», так и шутливых), памятных портретных медалей, медальерных изображений символов года по восточному гороскопу.

К примеру, юмористическая скульптура «Шура с Шуриком» была создана по заказу к юбилею, причем нужно было передать удивительное сходство пса со своим хозяином.

«Шура с Шуриком»

Композицию «Золотая рыбка» Валерия выполнила для дамы, желающей сделать особый подарок своему супругу, страстному любителю рыбной ловли. Здесь тоже требовалось добиться портретного сходства.

«Золотая рыбка»

По индивидуальным заказам были созданы и эти медали из литой бронзы.

«Друг рода человеческого», «В зеркале» и «Лёвка»

А медали «Родители» и «Мама» являются очень личными для самой Валерии. Первую из них она сделала к золотой свадьбе своих родителей — неслучайно они изображены на фоне пражского пейзажа. На второй медали изображен портрет мамы в молодости с «географическими» вехами ее жизни: сопками Камчатки, Санкт-Петербургом, Москвой и Прагой.

«Родители» и «Мама»

А вот примеры медалей с символом года, включая год 2020-й:

«2015, год Козы», «2017, год Петуха» и «2020, год Мыши»

Валерию связывает многолетнее сотрудничество в качестве дизайнера со старейшей чешской фабрикой фигурного художественного фарфора Royal Bohemia Dux, на которой серийно выпускается коллекция из уже шести стилизованных анималистических статуэток, выполненных по авторским моделям художницы.

«Рыба», «Пара котов» и «Лягушка»

Заказать скульптуру, медаль или фарфоровую статуэтку можно через Instagram или Facebook Валерии Кошкиной, ее персональный сайт или обратившись к ней по телефонам +420 728 633 513, +420 602 234 596. Качественных фотографий и четко сформулированной заказчиком задачи будет достаточно для создания эксклюзивного подарка. Можно также выполнить повтор любых работ из галереи на сайте.

Сейчас самое время подготовить подарок близким! Что бы вы ни выбрали, не сомневайтесь: художественные произведения Валерии Кошкиной обязательно принесут радость, которой так хочется делиться!