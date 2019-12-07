Михаил Галустян: «Заза Сухумский — это мое!»

На недавнем кинофестивале Flash Film Festival в Праге Михаил Галустян представил свой новый фильм «Бабушка легкого поведения – 2». YouTube-канал PAGAVARIM при поддержке 420on.cz взял интервью у артиста и продюсера.

Фото: Елена Важенина

Михаил Галустян рассказал о том, как прошла презентация, о кастингах и их отсутствии, импровизации на съемочной площадке, сотрудничестве с Гариком Мартиросяном и Сергеем Светлаковым, а также о своем новом шоу «Русские не смеются», будущей книге и о том, как он стар СуперЖориком и начал петь.