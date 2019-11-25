Организатор Flash Film Festival в Праге Армен Ананикян: «Не идите в актеры, это неблагодарная профессия»

В Праге проходит фестиваль российского кино Flash Film Festival. Мы поговорили с его организатором продюсером Арменом Ананикяном и узнали, в чем основные сложности организации, как проходили съемки ленты «Кома», как попасть на кастинг и почему откладывалась премьера.

– Армен, расскажите нам, как проходит фестиваль.

– Для меня он сложно проходит. Я являюсь его организатором: я должен все видеть, знать, делать. Я обслуживающий персонал на этом фестивале. Как проходит фестиваль, лучше спросить у наших гостей. Для меня он проходит в трудах.

– Расскажите, по какому принципу вы выбирали фильмы, которые здесь представлены?

– Принцип простой. Во-первых, это фильмы, которые зритель оценил своим вниманием, а второе — это те фильмы, которые могли бы быть интересны чешскому зрителю, желающему узнать Россию, нас, какие мы, какова индустрия, что мы умеем и что мы можем. Есть некоторые премьерные картины, которые еще в России не видели, но тем не менее мы привезли их сюда. Зритель их по достоинству оценил, об этом говорит аншлаги на показах.

– Фильмом открытия стала мировая премьера ленты «Кома», где вы выступаете продюсером. Расскажите, как проходили съемки. Там ведь столько спецэффектов и очень много актеров в массовке.

– Если говорить о съемках, то это процесс нудный и, наверное, для зрителя в нем ничего такого сверхфеноменального. Все это снимается в павильонах, на «зеленке». 90% — это съемки в павильонах. Дальше это долгий процесс художественной компьютерной графики, результат которой наш зритель может увидеть в фильме. Это действительно придуманный, нарисованный мир. Придуман он Никитой Аргуновым, талантливым начинающим режиссером. Мы в этом вопросе как продюсеры участвовали на начальном этапе написания сценария, потом на этапе поиска финансирования, потом на этапе контроля всего процесса, который выполнял наш друг и товарищ Никита Аргунов. Скажем так, это действительно был тяжелый для нас фильм (мы иногда и ругались, конечно), долгие дни обсуждения, что оставить, что вырезать. И та же компьютерная графика — тут можно долго спорить, должно ли это быть глубже и лучше нарисовано или можно пройти мимо.

Творческий процесс — он такой, здесь нет четких критериев для оценки. На самом деле это все на вкус зрителя. Некоторым нравится, некоторым нет.

В любом случае этот проект очень значимый для нас как продюсеров, потому что не так часто получается придумать хорошую идею, не так часто получается ее воплотить и не так часто у продюсера получается поймать фортуну. В данный момент фортуна на нашей стороне. Надеюсь, что зритель в России тоже по достоинству оценит эту ленту и так же будет восхищаться в комментах после просмотра.

– Тяжело ли было продюсеру и режиссеру находить общий язык друг с другом? Это была первая работа Никиты Аргунова.

– Вы знаете, это как любой симбиоз людей. Первые недели две притираешься, первый месяц ты понимаешь, кто у тебя напротив. А потом уже как муж и жена. Ну да, мы периодически ругались, но тем не менее за три с половиной, практически четыре года нашей жизни мы притерлись настолько, что я уже не представляю, как я буду без звонка Никите или его звонка мне, моим партнерам Сарику, Геворгу: «Ребята, давайте встретимся, посмотрим, у меня еще пара шотов появилось». Всегда бывает пустота, когда ты расстаешься с человеком, потому что проект завершен. Надеюсь, мы с ним не расстанемся и сделаем в дальнейшем еще какой-нибудь проект. Мы прошли долгий путь вместе и сдружились за это время.

– Почему так долго откладывалась премьера? Долго шел монтаж или тяжело было вместе собрать актеров?

– Ну вы все секреты хотите узнать, давайте я так скажу, чтобы было понятно. Во-первых, компьютерная графика — это очень долгий творческий процесс, который реализовывался Никитой до последнего дня (и даже сегодня он все равно сел и сказал, что ему что-то не нравится и хочется переделать, хотя мы фильм вроде бы завершили). Это творческий процесс, который не имеет границ и идеала. К идеалу всегда можно идти и совершенствоваться и при этом никогда его не достичь. Когда-то нужно остановиться, и мы остановились сейчас.

А что касается даты премьеры — ее выбор зависит от того, какие ленты в это время выходят. Хочется, чтобы фильм был номер один или номер два, чтобы зритель предпочел тебя. Представьте, десять суперфильмов года выходят в один день! Зритель не может разорваться. На какой-то зритель пойдет, на какой-то нет. Поэтому выбор даты — это тоже творческая часть, ведь мы пытаемся думать за зрителя и прогнозировать, какой фильм он выберет. Нужно попробовать предугадать, что именно будет в ноябре или в декабре, а что после Нового года. Вот, например, в Новый год он салат поел. Захочет ли он сразу после этого кино смотреть? Нет, не захочет, давайте дадим время, чтобы салат утих, а после этого наш зритель захочет что-нибудь фантастическое. Вот как-то так выбирается дата, не буду раскрывать остальные тайны.

Дату мы два раза смещали, созвонившись с друзьями и решив друг другу не мешать. Мы, уступили, потому что «Аванпост» вышел буквально в четверг и зрителю было бы сложно выбрать между ним и «Комой», ведь обе картины фантастические — в итоге было бы не совсем хорошо и им, и нам. Так что мы, как вы знаете, сдвинулись на 30 января. Но так как фильм готов, мы решили показать его чешскому зрителю, провести премьеру здесь. Я очень люблю Чехию, Прагу, люблю чешского зрителя, давно здесь живу и премьеру сделал именно здесь. Большое спасибо зрителю, который пришел, посмотрел этот фильм и по достоинству его оценил. Говорят, фидбек очень хороший, люди говорят спасибо, местная молодежь восхищается и удивляется, что это российский фильм. Это приятное удивление, и я тоже приятно удивляюсь.

– Расскажите, кто еще приходил на кастинг, между кем вы выбирали. Или сценарий готовился под конкретных актеров?

– На кастинг практически никто не приходил. Это был дрим каст, уже выбранный режиссером, подтвержденный продюсерами, поэтому процесс был несложным, быстрым, понятным. Когда пишешь сценарий, ты уже примерно понимаешь, кто может сыграть ту или иную роль. В «Коме» в принципе очень много не знаменитых людей, неизвестных лиц. Были выбраны главные герои, а остальное отдано на откуп режиссеру Аргунову. Это была его задача.

– Где начинающие актеры могут узнать о кастингах, чтобы попасть к вам в фильм?

– Я всегда говорю: талант дорогу найдет. Если стараться, двигаться, работать в этом направлении, то, конечно, найдешь свою дорогу. Я всем своим близким, друзьям, детям говорю: не идите в актеры, это самая неблагодарная профессия. Мой близкий друг, родственник Миша Галустян говорит: «У актера есть две стадии жизни. Первая стадия — это когда берешь телефон и говоришь: да надоели мне звонить, да хватит мне звонить, сколько же можно, и вторая — берешь телефон и говоришь: ну что ж вы не звоните, ну позвоните хоть кто-нибудь наконец, предложите хоть что-нибудь». Эти две стадии — постоянные, кто-то выбивается в топовые актеры, но это очень сложный процесс. Как происходит процесс кастинга? Кастинг-директора предлагают молодых актеров, которые присылают свое портфолио, кто-то где-то знакомится, ты видишь этого актера и говоришь: «О, вот это он». Так у нас произошло с актером, которого мы выбрали в свой новый проект «Самсон». Мы над ним работаем уже два года и проработаем еще два. Проект еще в процессе подготовки, а вот главный герой уже есть, и он идеально подходит.

– Армен, мы можем ждать фестиваль российского кино в Праге в следующем году?

– Чтобы было больше понимания: в рамках Flash Film Festival будут не только дни российского кино, но и другие мероприятия, которые мы придумываем совместно с Игорем Конюковым. В следующем году, возможно, мы по дате сдвинемся ближе к октябрю, чтобы гостям фестиваля было комфортнее гулять по Праге. Мы надеемся на поддержку Министерства культуры РФ и планируем проводить фестиваль ежегодно и дальше, как и проводили раньше три-четыре года подряд.

Были, конечно, и альтернативные варианты дней российского кино. Как говорится, мы всегда за, пробуйте, показывайте, создавайте нам конкуренцию — мы рады ей по той простой причине, что, чем больше будет зритель видеть российских фильмов, тем нам лучше. И в целом конкуренция — это отличная штука, которая заставляет каждого из нас стремиться вверх, к совершенству, благодаря чему зритель получает более качественный продукт.