Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.55
USD
23.2
RUB
0.36
UAH
0.95
Энциклопедия Карта Погода
10n 1 °C
Матрешки и вайфай: о чем еще мэр Зденек Гржиб говорил на встрече с русскоязычными жителями Праги

Матрешки и вайфай: о чем еще мэр Зденек Гржиб говорил на встрече с русскоязычными жителями Праги

Info Portal 1181 0
Чуть больше часа продлилась в понедельник вечером встреча русскоязычных жителей Праги с мэром города Зденеком Гржибом, прошедшая в Café Kampus в рамках фестиваля Kulturus.
Фото: Vojtěch Havlík/Magistrát hl. m. Prahy
Матрешки и вайфай: о чем еще мэр Зденек Гржиб говорил на встрече с русскоязычными жителями Праги

Гржиб охотно позировал с любителями селфи, а также успел рассказать, в частности, что:

– он не является поклонником матрешек и ушанок со звездами, заполонивших магазины в центре Праги, потому что «речь идет о вещах, которые не относятся к чешской культуре и чешской истории». Гржиб с удовольствием заменил бы их на что-то национальное (на той же Карловой улице), но, увы, мэрия может влиять на ассортимент только тех торговых точек, которые арендуют помещения у города;

– ему попадалась информация об одном-двух случаях нападения вооруженных ножами людей на пассажиров метро, но он не видит в этом тенденцию. У властей есть специальная программа, направленная на предотвращение преступлений, и Гржиб считает, что «Прага — одна из самых безопасных столиц в мире. И Чешская Республика в целом тоже»;

– судьба Вышеградского вокзала зависит от того, получится ли у города его выкупить и какова будет цена;

– мэрия не имеет никакого отношения к подорожанию такси в аэропорт через введение платы в 50 крон за повторный въезд на его территорию, поскольку аэропорт не находится в ведении города. В свою очередь городские власти работают над прокладкой туда железнодорожной ветки;

– вайфая в метро не будет: ни в тоннелях, ни на станциях, ни в вестибюлях. Город идет другим путем — путем расширения приема сотового сигнала. Есть четкий график: в первую очередь линия С, потом — А и В, начиная с центра;

– несмотря на медицинское образование, Гржиб считает себя сейчас политиком, а не врачом;

– городские власти — за увеличение числа собачьих площадок, но этот вопрос больше относится к компетенции районных администраций. У самого Гржиба домашних животных нет: «Мне троих детей хватает»;

– мэрия старается минимизировать бумагооборот, посылать меньше извещений в конверте, но при переходе на электронную коммуникацию есть проблема верификации того, кто находится на другом конце провода. Сейчас идет работа над интернет-порталом с обратной связью для пражан, прототип уже представлен. Правда, пока упор делается на обладателей чешских паспортов, иностранцы не входят в приоритетную аудиторию;

– услуги различных госучреждений скоро (в течение трех лет) можно будет получать не только на чешском языке, но и на английском (другие языки пока не рассматриваются). Пока же Прага не слишком дружелюбна к иностранцам, признал Гржиб, в том числе и в плане навигации. 

Однако главное, что мешает сделать чешскую столицу привлекательной для иностранных специалистов, — это цены на жилье. В горсовете сразу несколько человек занимается этим вопросом, но «надо добавить еще людей».

Рассказать всем:
Темы
Прага русские русскоговорящие
Читайте
по теме 
Полиция расследует двойное самоубийство матери и сына в пражских Стодулках
12.11.2019 09:45 Общество
Полиция расследует двойное самоубийство матери и сына в пражских Стодулках
1735 0
На демонстрации 16 ноября Бабишу предъявят ультиматум
11.11.2019 16:14 Политика
На демонстрации 16 ноября Бабишу предъявят ультиматум
1158 0
Café SOFA — стильное кафе с авторской кухней и десертами
11.11.2019 15:20 Еда
Café SOFA — стильное кафе с авторской кухней и десертами
538 0
Выбрано место для новогодней видеопроекции в Праге
11.11.2019 14:03 Культура
Выбрано место для новогодней видеопроекции в Праге
871 0
Последние новости:
12
ноября
Минюст РФ внес чешскую гуманитарную организацию «Человек в беде» в список нежелательных
12.11.2019 18:15 Политика
Минюст РФ внес чешскую гуманитарную организацию «Человек в беде» в список нежелательных
392 0
Своим гражданством гордятся 53% чехов
12.11.2019 16:49 Общество
Своим гражданством гордятся 53% чехов
264 0
В ночь на среду в семи краях Чехии ожидаются первые снегопады
12.11.2019 14:30 Общество
В ночь на среду в семи краях Чехии ожидаются первые снегопады
839 0
Понедельник принес больше всего смертей на дорогах Чехии за последние 2,5 года
12.11.2019 12:15 Общество
Понедельник принес больше всего смертей на дорогах Чехии за последние 2,5 года
628 0
Полиция расследует двойное самоубийство матери и сына в пражских Стодулках
12.11.2019 09:45 Общество
Полиция расследует двойное самоубийство матери и сына в пражских Стодулках
1735 0
11
ноября
На демонстрации 16 ноября Бабишу предъявят ультиматум
11.11.2019 16:14 Политика
На демонстрации 16 ноября Бабишу предъявят ультиматум
1158 0
Выбрано место для новогодней видеопроекции в Праге
11.11.2019 14:03 Культура
Выбрано место для новогодней видеопроекции в Праге
871 0
Чехия опустилась на четвертое место в мире по потреблению алкоголя
11.11.2019 13:12 Общество
Чехия опустилась на четвертое место в мире по потреблению алкоголя
942 0
Проездные в Праге наконец можно будет хранить в мобильном приложении
11.11.2019 10:38 Общество
Проездные в Праге наконец можно будет хранить в мобильном приложении
1387 0
Чешская Академия наук начинает 19-ю Неделю науки и техники
11.11.2019 10:04 Общество
Чешская Академия наук начинает 19-ю Неделю науки и техники
286 0


Мобильная версия