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Обзор СМИ Чехии 10.06.2021: махинации девелоперов, вакцинация детей и робототехника в Остраве

Обзор СМИ Чехии 10.06.2021: махинации девелоперов, вакцинация детей и робототехника в Остраве

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Почему чехам не нравится работать дома, когда будут прививать детей старше 12 лет и как на квартире потерять сотни тысяч крон. Это новая подборка из чешских СМИ. О чем пишут крупные издания в Чехии в четверг, 10 июня.
Обзор СМИ Чехии 10.06.2021: махинации девелоперов, вакцинация детей и робототехника в Остраве

Hospodářské noviny

ABB строит центр робототехники в Остраве. В сегодняшнем выпуске Hospodářské noviny вы узнаете, что в течение года в новом помещении будут не только развивать новые линии, но и чинить роботов со всей Европы. Такой центр – редкость, в мире их всего два: в Мичигане и в Шанхае. Новый центр робототехники будет разрабатывать и строить роботизированные ячейки и линии, особенно для субподрядчиков в автомобильной промышленности.

E15

«Согласно опросу NMS Market Research, более половины людей не любят работать из дома», – сообщает газета E15 в четверг. Треть чехов не работали офисе в прошлом году из-за пандемии. Многие участники опроса жаловались на то, что их жилье не было технически оснащено для работы на полную ставку. Из-за работы на дому многим людям приходилось менять планировку своей квартиры, иногда покупать мебель, а также увеличивать пропускную способность интернет-соединения.

Ekonom

Девелоперы пользуются нехваткой новых квартир на рынке недвижимости и заключают контракты в свою пользу. В еженедельник Ekonom пишут, что покупатели могут потерять сотни тысяч крон из-за невыгодного контракта или отказаться от покупки после нескольких лет ожидания без какой-либо компенсации.

Právo

По оценке министра здравоохранения Адама Войтеха, детей старше 12 лет можно будет начать вакцинировать против covid-19 уже летом в центрах вакцинации. Однако педиатры с этим не согласны. Они сами хотят вакцинировать своих пациентов.

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Темы
вакцинация Острава квартиры Чехия Министерство здравоохранения
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