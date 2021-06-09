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Обзор СМИ Чехии 09.06.2021: располневшая нация, опасные советские постройки и несчастные мужчины

Обзор СМИ Чехии 09.06.2021: располневшая нация, опасные советские постройки и несчастные мужчины

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Зачем инвестировать в систему здравоохранения, как изменились тела чехов за 30 лет и чем нам угрожают советские постройки. Подготовили новую подборку из чешских СМИ. О чем, кроме ковид-паспортов и незаконных ограничений, пишут крупные издания в Чехии в среду, 9 июня.
Обзор СМИ Чехии 09.06.2021: располневшая нация, опасные советские постройки и несчастные мужчины

Hospodářské noviny

«Каждые 10 крон, инвестированные в систему здравоохранения, вернутся чешской экономике как 17 крон», – твердит газета Hospodářské noviny. Из сегодняшнего выпуска вы можете узнать, что, если чехи вложат больше денег в профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, диабета или в пропаганду здорового образа жизни, это здорово поможет чешской экономике. Государственная казна теряет большие суммы еще и потому, что люди имеют более низкую производительность из-за болезней и неспособности выполнять свою работу.

Lidové noviny

Как изменились тела чехов с 1980-х годов? Именно такое исследование, согласно газете Lidové noviny,  проводят ученые из Института антропологии Университета им. Масарика в Брно. На данный момент результаты показывают: после революции чехи приблизились к росту западных европейцев, увеличился средний вес и стало больше подкожного жира – это связано с улучшением качества жизни.

E15

«Кризис строительных материалов ударил и по девелоперам», – пишет E15. Выпуск подчеркивает значительный рост цен и перебои в поставках стройматериалов, что сказывается и на девелоперских проектах. Они задерживаются, цена материалов увеличивается. Возросли цены на армирование бетона, плитку, изоляционные материалы.

Deník N

Города в Чешской Республике часто не могут безопасно снести здания из канцерогенного асбеста. В Deník N узнали, что в свое время коммунисты покрыли 3000 домов по всей Чехословакии так называемыми «болетическими» панелями. Однако в момент проникновения в материал эти панели выделяют опасные канцерогенные вещества, с которыми человеческий организм не может справиться. В Чехии прошли сотни небезопасных сносов за последние годы.

Mf Dnes

«Женщины счастливее на работе, чем мужчины», – твердит заголовок Mf Dnes 9 июня. Статья опирается на обзор компании STEM/MARK, подготовленный для кадрового агентства Předvýběr.cz. Результаты показывают, что эпидемия коронавируса не повлияла на удовлетворенность женщин работой, в отличие от мужчин.

 

Источник: irozhlas

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