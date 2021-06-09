В Чехии появился первый автомат по продаже золотых слитков

​В пражском торговом центре Nový Smíchov появился первый автомат по продаже золота весом в 1 грамм, 10 граммов и в одну тройскую унцию — 31,1 грамма.

Чешский автомат по продаже золота не имеет аналогов в мире. В других странах, например в Дубае, пробовали нечто подобное, но так и не добились качественной технологии и удобства использования. В будущем количество автоматов по продаже золота в Чехии планируется увеличить.

Цена золота постоянно растет, поэтому оно становится привлекательным инвестиционным инструментом. В прошлом году золото подорожало на 25% и сейчас его стоимость составляет около 1900 долларов (почти 40 000 крон) за тройскую унцию. Цена растет в основном во время глобальных экономических кризисов, когда металл приобретают все больше инвесторов.

Десять лет назад Чешский монетный двор Яблонца планировал установить торговые автоматы с золотом в аэропортах, казино и торговых зонах крупных городов. Однако в конце концов компания отказалась от этого намерения.

В крупных городах Чехии установлено около 40 машин для покупки криптовалюты биткойн (BTM).

Источник: novinky.cz