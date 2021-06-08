Полиция подозревает министра регионального развития Чехии в крупных взятках

​Полиция расследует дело о взяточничестве при получении госзаказов в агентстве по поддержке туризма CzechTourism. Сумма взяток превышает 3,5 миллиона крон. Из документов следует, что информацию по этому делу обязана будет предоставить и министр регионального развития Чехии Клара Досталова. Она утверждает, что никаких противоправных действий не совершала.

По мнению следователей, сотрудники CzechTourism позволяли предпринимателям, которые претендовали на субсидии за спортивные или культурные мероприятия, получить эту финансовую поддержку посредством взяток. О недавних операциях рассказали представители Национального штаба по борьбе с организованной преступностью (NCOZ).

«Еще два физических лица были привлечены к ответственности за взяточничество», — сообщил пресс-секретарь NCOZ Ярослав Ибегей.

В настоящее время обвинения предъявлены двенадцати лицам, в том числе во взяточничестве подозревают бывшего руководителя CzechTourism Алеша Панграца. По словам криминалистов, он контролировал компании (Alapa и Clever), которым тайно перечислялись проценты с контрактов.

Еще один обвиняемый — заместитель мэра Карловых Вар Петр Бурсик. В прошлом, по словам сыщиков, он отправлял деньги компании, контролируемой Панграцом. Речь идет о процентах, полученных за спортивное мероприятие, которое он организовал. «Я не допустил никаких нарушений в этом вопросе», — заявил Бурсик.

Детективы также допрашивают министра регионального развития Клару Досталову, у которой в 2018 году дома был проведен обыск. Они проверяют, не злоупотребила ли министр своими полномочиями при выдаче субсидий компаниям Autodrom Most и Československý motorsport. Однако сама Досталова заявляет, что она не нарушала закон, поэтому это дело ее не интересует.

Полиция хочет завершить допрос свидетелей и обвиняемых в этом месяце, после чего детективы решат, может ли дело быть передано прокурору для составления обвинения.

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Источник: ceskatelevize.cz