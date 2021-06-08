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Полиция подозревает министра регионального развития Чехии в крупных взятках

Полиция подозревает министра регионального развития Чехии в крупных взятках

420on.cz 496
​Полиция расследует дело о взяточничестве при получении госзаказов в агентстве по поддержке туризма CzechTourism. Сумма взяток превышает 3,5 миллиона крон. Из документов следует, что информацию по этому делу обязана будет предоставить и министр регионального развития Чехии Клара Досталова. Она утверждает, что никаких противоправных действий не совершала.
Полиция подозревает министра регионального развития Чехии в крупных взятках

По мнению следователей, сотрудники CzechTourism позволяли предпринимателям, которые претендовали на субсидии за спортивные или культурные мероприятия, получить эту финансовую поддержку посредством взяток. О недавних операциях рассказали представители Национального штаба по борьбе с организованной преступностью (NCOZ).

«Еще два физических лица были привлечены к ответственности за взяточничество», — сообщил пресс-секретарь NCOZ Ярослав Ибегей.

В настоящее время обвинения предъявлены двенадцати лицам, в том числе во взяточничестве подозревают бывшего руководителя CzechTourism Алеша Панграца. По словам криминалистов, он контролировал компании (Alapa и Clever), которым тайно перечислялись проценты с контрактов. 

Еще один обвиняемый — заместитель мэра Карловых Вар Петр Бурсик. В прошлом, по словам сыщиков, он отправлял деньги компании, контролируемой Панграцом. Речь идет о процентах, полученных за спортивное мероприятие, которое он организовал. «Я не допустил никаких нарушений в этом вопросе», — заявил Бурсик.

Детективы также допрашивают министра регионального развития Клару Досталову, у которой в 2018 году дома был проведен обыск. Они проверяют, не злоупотребила ли министр своими полномочиями при выдаче субсидий компаниям Autodrom Most и Československý motorsport. Однако сама Досталова заявляет, что она не нарушала закон, поэтому это дело ее не интересует.  

Полиция хочет завершить допрос свидетелей и обвиняемых в этом месяце, после чего детективы решат, может ли дело быть передано прокурору для составления обвинения.

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Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
Чехия полиция Туризм
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