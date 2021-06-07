В мае уровень безработицы в Чехии снизился

По сравнению с маем 2020 года безработица в стране несколько выросла (на 0,3%). В мае этого года количество вакансий на бирже труда уменьшилось примерно на 12 100 штук по сравнению с апрелем — до 285 822.
«Эти цифры подтверждают, что мы правильно сделали, отменив программу Antivirus (за исключением выплат за карантин). Экономика открывается, и предприятия теперь смогут работать без этой «инъекции», — считает Малачова.
Основной целью программы Antivirus было предотвращение увольнения сотрудников чешских компаний. Государство компенсировало выплату заработной платы сотрудникам предприятий, которые вынуждены были прекратить работу из-за эпидемии коронавируса и правительственных ограничений. Эти выплаты были прекращены в конце мая. В июне компании, участвующие в программе Antivirus, смогут получать компенсации только за работников, находящихся на карантине.
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Источник: ceskenoviny.cz