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В Чехии родился первый детеныш африканского слона

В Чехии родился первый детеныш африканского слона

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В воскресенье утром в Злинском зоопарке родился первый детеныш африканского слона в Чешской Республике. Это самец, он здоров и полон сил. Его мать, слониха Кали, чувствует себя хорошо, сообщила пресс-секретарь зоопарка Романа Буячкова.
Фото: ZOO Zlín
В Чехии родился первый детеныш африканского слона

«Долгожданный первый детеныш африканского слона в Чехии родился в 7:30. Согласно наблюдениям заводчиков, живущие в зоопарке две слонихи приняли нового члена без каких-либо проблем и функционируют как семья», — рассказала пресс-секретарь.

Первые часы жизни слоненка — одни из самых важных. Поэтому павильон слонов в зоопарке сейчас временно закрыт.

Три года назад в Злинском зоопарке ожидалось рождение первого африканского слоненка в Чешской Республике. Однако у самки Золе родился мертвый детеныш.

Африканские слоны — вид, находящийся под угрозой исчезновения. Они редко размножаются в зоопарках, в Чешской Республике и Европе, как правило, разводят индийских слонов. Помимо Злинского зоопарка, в Чехии африканских слонов можно увидеть в зоологическом саду Двур-Кралове-над-Лабем.

Злинский зоопарк занимается разведением трех самок африканских слонов с 2003 года. Изначально их размножение не планировалось, позже персонал зоопарка начал готовить их к осеменению.

В будущем к самкам слонов в Злине хотят поместить самцов. В зоопарке уже построен один из двух запланированных вольеров, а в этом году в рамках проекта «Карибуни» планируется построить питомник для слонов. Он будет одним из трех крупнейших объектов такого рода в зоопарках мира.

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Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
зоопарк Чехия Злинский край животные
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